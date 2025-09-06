Xezze: Daxwaza dagirkeran li ser ku ezmûnên şerî li bin avahiyen bajar û qesrên nîştîmanî têne bikaranîn, derew e.

Li gorî rapora ajansê navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (ABNA), Wezareta Navxweyî ya Filistînê li Dorê Xezze di daxwaznameyekê de ku bersiva hêz û bombardekirina qesr û avahiyên nîştîmanî ya ji hêla dagirkerên îsraîlî ve hatibû dayîn, got:
"Em vê wêrandinê ya avahiyên nîştîmanî û alîkarî ya mayî li bajarê Xezze, ku ji hêla dagirkerên îsraîlî ve tê xistin erdê, wek beşek ji plana koçkirin û avêtina gelê xwe derxistin dibînin û fermî dihêlin."
Di berdewamê daxwaznameyê de hatîye gotin:
"Daxwazên dagirkeran ku tê de dibêjin qesr û avahiyên nîştîmanî hatine bikaranîn ji bo armancên şerî, hemûyan derew in. Armanca wan vê ye ku afkarekî şermezar pêşkêş bikin û jinayetên xwe ya li dijî gelê sivîl bistînin."
Wezaret da zêde kir:
"Em ji hemû gelê bajarê Xezze re daxwaz dikin ku li dijî xwînakariyên dagirkeran agahdar bin. Ev daxwazan ku li hember "herêma ewlehiyê ya mirovahî" li başûrê Dorê Xezze têne dayîn, hemûyan xwê li ber hev dike. Ev derewan, du sal e ku rastiyên wan rojan hatine astengkirin."
