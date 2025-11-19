Merasim Cenazeyê rêveberê dibistana Mensûriye; sembola wefadariya gelê başûrê Lubnanê ji berxwedanê re + wêne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Duh li bajarê Manasûriyeyê yê li başûrê Lubnanê yek ji mezintirîn merasîmên cenazeyê yên mehên dawî pêk hat; merasîmek ji bo xatirxwestinê ji bo şehîd Muhammed Şuweyx, rêveberê dibistana giştî ya Manasûriyeyê, ku di êrîşeke bêmirov a rejîma Siyonîst de şehîd bû û li dijî êrîşa dijmin bû sembola berxwedana çandî û civakî.
Li gorî nûçegihanê ABNAyê, merasîm bi beşdarbûna berfireh a gel, malbatên şehîdan, rayedarên herêmî, mela, keşf û endamên Hizbullahê pêk hat. Girseya beşdar, bi qîrîna dirûşmeyên berxwedanê û hilgirtina alên Hizbullah û Lubnanê, cenazeyê şehîd heta cihê veşartinê birin.
Di vê merasîmê de, komên keşfê bi rêzên rêkûpêk bi cilên fermî li xwe kirin û alên berxwedanê hilgirtin û qîrîna dirûşmeyên hevgirtinê bi şervanên eniya berxwedanê re derketin holê. Mela û kesayetên civakî yên herêmê jî ligel malbata şehîd beşdarî merasîmê bûn.
Xelkê Menasûriyê, tekez kirin ku Şehîd Şueyx ne tenê rêveberê dibistanê bû, lê kesayetiyek çandî û civakî bû ku xizmeta gelê herêmê dikir, û ragihandin ku şehîdbûna wî careke din xwezaya êrîşkar a rejîma Siyonîst eşkere kir.
Cenazê Şehîd Şueyx; peyama dilsoziya gelê başûrê Lubnanê ji bo rêya berxwedanê
Axaftvanên merasîmê bi lêxistina stranên berxwedanê û daxuyaniyên sersaxiyê bîranîna vî şehîdî bi bîr anîn. Beşdaran tekez kirin ku başûrê Lubnanê dilsozê rêya berxwedanê dimîne û êrîşên dijminê Siyonîst dê îradeya gel ji bo piştgiriya vê rêyê qels nekin.
Di merasîmê de, xelkê herêmê ji bo piştgiriya berxwedanê dirûşme gotin û ragihandin ku xwîna Şehîd Şuweyx, mîna şehîdên din ên vê dawiyê yên başûrê Lubnanê, dê bibe çirayek aramiyê li dijî dagirkeriyê.
