Balyozê Sûdanê li Washingtonê: 17 Welat di Şerê Sûdanê de Beşdar in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Sefîra(Balyozê) Sudanê li Waşington ragihand ku 17 welat di şerê Sudanê de Destûr dikin û li ser rewşa hezarên sivîlên wenda bûn li bajarê El-Faşir nîşanî nivîskirina xwe da.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- – sefîra(Balyozê) Sudanê li Waşington ragihand ku 17 welat di şerê Sudanê de têkiliyan hene û li ser rewşa hezarên sivîlên ku di bajarê El-Faşir de wenda bûn, xemgînî nîşan da.
Ew bêjî kir ku campa penaberan tenê hejmarek hindik li hev hatine berhevkirin bi awayekî nehevgirtî bi hezarên kesên ku berî hujûma hêzên “Nîştorên Lez” (Rapid Support Forces) li nav bajarê were girtinê.
Mihemmed Abdullah Idrîs, sefîra Sudanê li Dewletên Yekbûyî, di gotûbêja xwe li bernameya “Al-Mesa’iyê” ya Al-Jazeera de ragihand ku 17 welat “rast an ne-rast” di şerê Sudanê de binpêkirî hene, lê hemû navnîşan vebexş nekarî.
Ew şirove kir:
“Hin welatan rêya têketina çetelên çalak an jî çetelên çepdar ji ser xwe hêsankirin.”
Ew navên Lîbya ya bin hêzkirina Xelîfa Haftar, Chad, Komara Afrîkayê Navendî, û Başûrê Sudan jî hat kirin.
Idrîs zêde kir:
“Ez çar welatên din bi tevahî dizanim; ev agahî ji yekî di nav karûbarên amerîkî yên li herêma wergirtime. Heke welatan din jî hene û jî taybetî xebatkarên kolombîyan jî têkildir.”
Ew got ku hin jî di axaftinên wezîra derveya Amerîkayê de hatine navnîşan kirin.
Sefîra Sudanê neaxif ku navên din bibêjêt û got:
“Keskesiyek ev e ku em di medyayê de axivin û ew kes ku agahiyan min da destûrê neda ku belav bikim.”
Li derbarê rewşa sivîlan, Idrîs li ser hezarên kesên ku di navberê pêşerojê de li El-Fasher were girtin pirs li dar xist û li axaftinên wezîra derveya Amerîkayê got ku ragihandibû hezarên kes hene ku nikarin bi tenê derkevin.
Ew bipirsî:
“Niha ew li ku ne? Ma hatine kuştin? Ma hate parastin? An jî zindî tên dînîn bin axê?”
Wekî zêde kir, campa Deba di bakurê Sudan û campa Tûwîla di rojavayê El-Fasheriyê, û jî campên penaberan li Chad tenê hejmarek hindik bi nîşana hezarên girtî qebûl kirine.
Li ser tûhmeta ku Dewletên Yekbûyî di “tûteyekî li dijî Sudanê” de beşdar in, Idrîs got:
“Bêguman tûteyekek li herêma hebûye û li dîrokê me jî heye. Lê em zarokên îro ne.”
Ew di dawiyê de got:
“Ev cîhan bi menfaet tê rêvebirin, na bi maf.”
Têgehîştin /
Etîket: Sudan – El-Faşir – Hêzên Nîştorên Lez (Rapid Support Forces)
Your Comment