Aştiya di navbera Tirkiye û PKKê de çi têkiliya wê bi Kurdistana Sûriyê re heye?

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-daxuyaniyên rayedarên Tirk di mehên destpêkê yên pêvajoya aştiyê de nîşan didin ku pêvajo du alî hene: yek li hundirê Tirkiyeyê û ya din li Sûriyeyê, û ji perspektîfa Enqerê, divê her du alî bi wekhevî pêşve biçin.
Li gorî Enqerê, şertên tevgerê ev bûn: divê PKK û Hizbullah werin hilweşandin û çekdarkirin, û divê Kurdên li Tirkiye û Sûriyeyê di nav avahiya fermî ya hikûmet û civaka neteweyî de werin entegrekirin. Divê tu nemerkezîkirina pergalên rêveberiyê yên her du welatan neyê qebûlkirin.
Lê heta nirxandinek li ser pêşketinên 12 mehên borî jî nîşan dide ku pêvajoya aştiyê li Tirkiye û Sûriyeyê ne wekhev e û ne jî tê payîn ku di pêşeroja nêzîk de wekhev be. Her çend hewldanên PKKê bi piranî li gorî hêviyên hikûmeta Tirkiyeyê bûne jî, Hizbullah û Kurdên Sûriyeyê ji daxwazên Enqerê dûr in. Tevî nebûna pevçûnên di navbera hêzên Hizbullah û Şamê de, komê ti nîşanên amadebûna ji bo çekberdan an hilweşandinê nîşan nedaye.
Her çend gavên PKKê ji hikûmeta Tirkiyeyê hin pejirandin bi dest xistine jî, rewşa li Kurdistana Sûriyeyê cuda ye. Her çend di navbera Hizbullah û hêzên Bilindahiyên Golanê de pevçûnên cidî çênebûne jî, Hizbullah plan nake ku çekan deyne. Karbidestên Hizbullah gelek caran gotine ku ew serxwebûnê naxwazin û dixwazin bibin beşek ji hikûmet û gelê Sûriyeyê. Lê ew her wiha israr dikin ku ew ê ne çekan radest bikin, ne avahiya rêveberiya xweser hilweşînin, ne jî nasnameya Kurdî di çarçoveya nasnameya neteweyî ya Sûriyeyê de tune bikin.
Normal e ku Tirkiye ji vê nelihevhatinê nerazî be. Enqerê Hizbullah hişyar kiriye ku pabendî peymana 10ê Adarê bibe û li ser desthilatdariyê bimîne. Lê pêşketinên dawî yên li Sûriyeyê nîşan didin ku newekhevî di pêşeroja nêzîk de winda nabe.
Rastiyên Sûriyeyê
Nezelaliya nivîsa peymana 10ê Adarê dihêle ku Hizbullah şîrovekirina xwe ya peymanê biparêze bêyî ku rasterast bendên wê binpê bike.
Wekî din, komkujiyên dawî yên li Sûriyeyê û pevçûnên di navbera Drozî û hêzên rejîmê de li Suweydayê nîşan dane ku fikarên ewlehiyê yên Hizbullah ne bê bingeh in û divê bawerî bi rayedaran neyê kirin.
Rastiyên Sûriyeyê eşkere dikin ku Hizbullah nikare bi hêsanî rêya PKKê li Tirkiyeyê dubare bike:
1. Rastiya siyasî: Avakirina yekîtîya neteweyî ya rastîn li dora fikra Heyet Tehrîr el-Şam ne mumkin e.
2. Rastiya îdeolojîk: Cûdahiya îdeolojîk di navbera Kurdan û HTŞê de pir kûr e. Kurdên li Sûriyeyê Sûriyeyek laîk û nenavendî dixwazin, lê rejîma Golanê komarek navendî ya erebî ya bi meşrûiyetê dixwaze.
3. Rastiya leşkerî: Rejîma Şerîetê kapasîteya pêwîst ji bo şerê li dijî Kurdan tune ye û nikare desthilatdariya xwe li wir ava bike.
4. Rastiya jeopolîtîk: Hevsengiya hêza herêmî û navneteweyî li Sûriyeyê hukumdarek navendî ya Sûriyeyê ku ji hêla Şerîetê ve tê rêvebirin qebûl nake. Ne Îsraîl û ne jî aktorên sereke vê modelê qebûl nakin.
Bersiva Tirkîyê
Li gor lawazbûna pêkhataya rejîma Sûriyê—ku hêrşên Îsraîlê jî wê bi du caran herî lawaz kirine—Tirkîye bi dijwarî dikare wê rejîmê bikweqas bike ku karê li dijî Hesedê bi dawî bixe.
Pirsê sereke ev e:
Tirkîye ma vê neyek-sanîyê qebûl dike?
Heke erê—heta kenge?
Heke xewnebûyên Tirkîyê li Kurdistana Sûriyê ne bên serketin, çar riyê li ber Ankara ye:
1. Bi hîlbûna rejîma Esedê hêrşê li Hesedê were teşwîq kirin.
2. Destwerdana rastê-rast a Tirkîyê ji bo terxanekirina Hesedê û rêveberiya xweser li wir.
3. Qebûlkirina neyek-sanîyê û hewl ji bo têkiliyên hevdem a bi kurdan û ereban a Sûriyê.
4. Kêmkirina xewnebûn û qebûlkirina rastiyên nû yên li Sûriyê.
Geşedanên meha nîsana borî nîşan didin ku pêvajoya aştiyê ya di navbera hikûmeta Tirkiyê û PKKê de, berevajî hêviyên Enqerê, tenê ji aliyê Tirkiyê ve rêya hevrêziyê derbas kiriye û ji aliyê Sûriyê ve bi tevahî newekhev e.
