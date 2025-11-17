Şeş Hindû ji ber nehiştina û astengkirina nimêja înê ya Misilmanan hatin girtin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Roja Înê li Şimla, bajarê herî mezin û paytexta eyaleta Hîmaçal Pradesh a bakurê Hindistanê, îbadetkarên misilman ji nimêja Înê li mizgefteke pênc qatî ya nakok hatin astengkirin û li herêmê rageşî zêde bû.
Şeş endamên komeke Hindû ya rastgir a girêdayî Konseya Cîhanî ya Hindû (VHP) roja Şemiyê bi tohmeta astengkirina ketina îbadetkaran hatin girtin. Kesên girtî îdia kirin ku mizgeft bi neqanûnî hatiye çêkirin.
Çalakvanan rê li ber ketinê girtin û ji îbadetkaran li ser nasname û welatîbûna wan pirsîn û îdia kirin ku li gorî biryara dadgeheke herêmî nimêja Înê li mizgeftê qedexe ye. Hin niştecihên herêmî jî tevlî wan bûn û rê li ber ketina îbadetkaran girtin. Komê her wiha daxwaza hilweşandina tevahî ya mizgeftê û qutkirina xizmetên av û elektrîkê kir.
Polîs bi şandina hêzên zêdetir aramiya herêmê vegerand û rê li ber pevçûnan girt. Piştî nakokiyeke qanûnî û xwepêşandanên tund, ji sala borî ve mizgeft li Hîmaçal Pradesh bûye navendeke tundûtûjiyê. Dadgeha Hîmaçal berê ferman dabû ku mizgefta sê qatî ya bêdestûr were hilweşandin û rayedarên herêmî hîn jî herêmê dişopînin.
Hêjayî gotinê ye ku di deh salên borî de, polîtîkayên partiya desthilatdar a Hindistanê ya ku ji hêla Hindûyan ve tê rêvebirin, şert û mercên jiyana zêdetirî 200 mîlyon Misilmanan li welêt dijwartir kiriye, û cudakarî û zordarî li dijî wan di asteke mezin de berdewam dike. Van polîtîkayan têkiliyên civakî qels kirine, hestên tenêtî û fikaran di nav Misilmanan de zêde kirine, û tundûtûjî û sînorkirinên ji hêla komên tundrew ên Hindû ve berdewam kirine.
Nimêja Înê ya Misilmanên Hindistanê
Hindû
Hindistan
Hindû
Hindûtva
Misilmanên Hindistanê
