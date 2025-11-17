  1. Home
17 November 2025 - 22:34
News ID: 1751460
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Lêkolînek “Çarçoveya Hevpeymanî ya Şîa ya Iraqê” bi beşdariya Mihêd Şiyaʿ el-Sûdanî li malê Heyder El-Îbadî hate lidarxistin.

Civîna çarçoveya hevrêzkirina komên şîe yên Iraqî li mala Heyder Îbadî, bi amadebûna Serokwezîr Mihemed Şîa Sûdanî, pêk hat.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Civîna çarçoveya hevrêzkirina komên şîe yên Iraqê bi amadebûna Serokwezîr Mihemed Şîa El-Sudanî li mala Heyder El-Îbadî pêk hat; civîn li gorî danûstandinên berdewam ên di navbera komên iraqî de ji bo destnîşankirina sê berpirsên iraqî (Serokwezîr, Serokkomar û Serokê Parlamentoyê) tê nirxandin.

Civîn bi amadebûna Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şîa El-Sudanî û komek serokên komên şîe li mala Heyder El-Îbadî pêk hat.

Ev civîn dê beşek ji şêwirmendiyên siyasî yên hêzên şîe yên Iraqê be ji bo lêkolîna meylên pêşerojê û hevrêzkirina li ser mijarên sereke yên li Iraqê.

