Lêkolînek “Çarçoveya Hevpeymanî ya Şîa ya Iraqê” bi beşdariya Mihêd Şiyaʿ el-Sûdanî li malê Heyder El-Îbadî hate lidarxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Civîna çarçoveya hevrêzkirina komên şîe yên Iraqê bi amadebûna Serokwezîr Mihemed Şîa El-Sudanî li mala Heyder El-Îbadî pêk hat; civîn li gorî danûstandinên berdewam ên di navbera komên iraqî de ji bo destnîşankirina sê berpirsên iraqî (Serokwezîr, Serokkomar û Serokê Parlamentoyê) tê nirxandin.
Civîn bi amadebûna Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şîa El-Sudanî û komek serokên komên şîe li mala Heyder El-Îbadî pêk hat.
Ev civîn dê beşek ji şêwirmendiyên siyasî yên hêzên şîe yên Iraqê be ji bo lêkolîna meylên pêşerojê û hevrêzkirina li ser mijarên sereke yên li Iraqê.
