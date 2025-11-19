Peyama teslîyetê ya Serokê Giranqedra Şoreşa Îslamî ji bo Hocet-ul-îslam Kazim Sidîqî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Rêberê Giranqedr ê Şoreşê piştî koça dawî ya kurê Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Kazim Siddiqî, îmamê berê yê nimêja înê ya Tehranê, peyamek sersaxiyê weşand.
Mesaja sersaxiyê ya Rêberê Bilind ê Şoreşê wiha ye:
بسم الله الرحمن الرحیم
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Rêzdar Hocet-ul-îslam wel birêz Hac Şêx Kazim Sedîgî ji Xweda serkeftina û şanazî ji wera dar xwest dikim.
Bimebesta We musîbeta ha sera saxîye , ji Birêz Hec Şêx Kazim Siddiqî, dibejim
Ez ji bo trajediya êşdar a koça dawî ya kurê we sersaxiyê ji cenabê we û diya wî ya delal re dixwazim. Ez ji bo wî rehmet û bexşandina îlahî û ji bo dilê we yê hişyar û yên din ên xemgîn sebir û aramiyê dixwazim.
Seyîd Elî Xameneyî
18ê Mijdara 1404
...................................
Dawiya peyamê
Etîket
Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Kazim Sidîqî
Rêberê Giranqedr
Peyama sersaxiyê
Your Comment