Peyama teslîyetê ya Serokê Giranqedra Şoreşa Îslamî ji bo Hocet-ul-îslam Kazim Sidîqî

20 November 2025 - 01:14
Peyama teslîyetê ya Serokê Giranqedra Şoreşa Îslamî ji bo Hocet-ul-îslam Kazim Sidîqî

Piştî koça dawî ya kurê Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Kazim Sidîqî, îmamê berê yê nimêja înê ya Tehranê, Rêberê Mezin ê Înqilabê peyameke sersaxiyê weşand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Rêberê Giranqedr ê Şoreşê piştî koça dawî ya kurê Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Kazim Siddiqî, îmamê berê yê nimêja înê ya Tehranê, peyamek sersaxiyê weşand.

Mesaja sersaxiyê ya Rêberê Bilind ê Şoreşê wiha ye:

بسم الله الرحمن الرحیم

Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn

Rêzdar Hocet-ul-îslam wel birêz Hac Şêx Kazim Sedîgî ji Xweda serkeftina û şanazî ji  wera dar xwest dikim.

Bimebesta  We musîbeta ha sera saxîye ,  ji Birêz Hec Şêx Kazim Siddiqî, dibejim

Ez ji bo trajediya êşdar a koça dawî ya kurê we sersaxiyê ji cenabê we û diya wî ya delal re dixwazim. Ez ji bo wî rehmet û bexşandina îlahî û ji bo dilê we yê hişyar û yên din ên xemgîn sebir û aramiyê dixwazim.

Seyîd Elî Xameneyî

18ê Mijdara 1404

Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Kazim Sidîqî

Rêberê Giranqedr

Peyama sersaxiyê

