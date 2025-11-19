Nûnerê Qumê di Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî de ji Rojnamegeriya ABNA serdan kir / Rexne li hewldanên qelskirina saziyên çandî girt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Dr. Mihemed Menan Reîsî, nûnerê gelê Qumê û cîgirê serokê Komîsyona Karûbarên Sivîl a Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî, îro piştî nîvro, Çarşemê 18ê Mijdarê, saet 14:04an, serdana edîtoriya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ABNAyê kir da ku li ser çalakiyên ajansê agahdar bûn.
Nûnerê gelê Qumê di Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî de di berdewamiya vê serdanê de beşdarî rojnamevanên ajansa nûçeyan bû û di gotarekê de behsa girîngiya çalakiyên medyayê di serdema niha de kir û tekez li ser pêwîstiya piştgiriya van çalakiyan kir.
Medya; Xeta Pêş a Şerê Vegotinan
Di destpêka axaftina xwe de, behsa girîngiya xebata medyayê di serdema niha de kir û Menan Reîsî got: Hûn, rojnamevanên Ajansa Nûçeyan a ABNAyê, di pêşengiya xebata medyayê de ne. Îro, şerê medyayê û vegotinan berdewam dike, û xebata we li Ajansa Nûçeyan a ABNAyê di vî warî de bi bandor e.
Wî wiha domand: Li vê herêma erdnîgarî ya bi navê Îran, sîstema Komara Îslamî wekî hilgirê alaya Ehlê Beytê (S.X) hatiye damezrandin. Xala me ya hevpar di pêş de pêşî bawerî ye, û dû re jî netewe û erdnîgarî ye. Em hewl didin ku dirûşmeya Şoreşa Îslamî ya Îranê gerdûnî bikin. Peyama Şoreşa Îslamî peyama Ehlê Beytê (S.X) û Îslama paqij e, û ev peyam dikare di gava yekem de bi çîrokbêjiyê were veguhastin.
Nûnerê gelê Qumê di Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî de wiha lê zêde kir: Ji bo ku hûn bandora herî mezin biafirînin, divê hûn naverok û şêwazên çêtirîn ên veguhastina peyamê li Ajansa Nûçeyan a ABNA hilbijêrin. Divê hûn bi nifşê ciwan re bi zimanekî ku ew pê dizanin biaxivin da ku hûn bibin çavkaniya bandorê. Kûrahiya stratejîk a sîstema Komara Îslamî di nav rojnamevanên Ajansa Nûçeyan a ABNA de tê dîtin.
Navêçîya Komîsyona Avakirina Dewletê ya Meclisa Şoreşgerî ya Îranê, bi vebijêrkî ku Îran alîkariya Îslama xweş dike, got:
"Gelên herêma li pey Îslama xweş in. Baweriya vê gotinê ew bû çalakiya şerê 12 rojî ya li dijî xwekuştina Sîyonîstî. Me dît ku gelên herêma bi bersiva Komara Îslamî ya li dijî tecawuzê, xweşî nîşan didin. Gotina Komara Îslamî di dilên gelan de cih digire û iradeya û dilê wan bi Îran re ye, ji ber ku axaftina vê pergalê bi fitretê re hevgirtî ye. Ji ber vê yekê, nirxa karê we di Rojnameya Abna de pir girîng e."
Elqeya li ser nîşanên çandî
Menan Reîsî bi elqeya xwe got:
"Di demên dawî de me şahitî hejmara li dijî nîşanên çandî yên welat bûn, wekî Civata Giştîya Ehlibeyt (s.x) û Civata El-Mustefa, ku di çarçoveya belavkirina peyama Şoreşa Îslamî de çalak in. Hin kes hewl didin ku budceya wan kêm bikin an jî sifir bikin. Lê budceya ku ji bo wan hatî veqetandin, bi berî xizmetên wan, tiştî ne mezin e. Hemû budceya çandî tenê 1.5% ji budceya welatê ye. Hêza stratejîka Komara Îslamî bi nîşanên çandî tê xurtkirin."
Li ser kontrola budceyê
Wî diyar kir:
"Eger divê budce kontrol bibe, divê hukûmet berîz û biparêze ji berîz û biresî û bişûrên di nav komên nekar de. Em di Meclisa Şoreşgerî de hewl didin ku tiştekî li karên nîşanên çandî nebe."
Etîket
Menan Raisî
Nûnera Qomê di Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî de
Ajansa Nûçeyan a ABNA
