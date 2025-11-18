Nakokî li ser birêvebirina xêrxwaziyê ya mizgefta Rojhilatê Londonê berdewam dike; daxwaz ji bo nirxandinê ya siyaseta cihkirina zayendî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA " Mizgefta Rojhilatê London " piştî hucûmên berfireh li ser siyaseta cudakirinê ya cinsî di çalakiya piştî pêla rexneyan li ser bezîna xêrxwaziyê " de, carekî din hate mecbûr kirin ku qanûn û rêbazên xwe nûve bikin. Ev çalakî ku di parka Victoria ya Londonê de di mehê borî de hate birîn, tenê ji bo "mêr, kurên bi her temen û keçên jêrî 12 salî" hate ragihandin. Ev tişt sebeb bû ku hucûmên îslamofobî û niqaşên mezin derkevin.
Dûyê xeyrî "Muslim Charity Run" bi hevkariyê Mizgefta Rojhilatê London û Navenda Îslamî ya Londonê hate birîn û sediyan beşdar û piştgir xwe berhev kir, lê bi tenqîdên medyayên mainstream a Brîtanyayê rûberû bû. Ew bawer bûn ku ev çalakî divê giştîtir were saz kirin da ku ne bibe sebeba "stereotîpên nebaş". Her çend, Komîsyona Wekhevî û Mafên Mirovê ya Brîtanyayê (EHRC) ragihand ku plana çalakî din tune û tenê li bendê lêkolîna siyaseta nû berî sala bêyî ye.
Berdevkek ji Çavdêriya Mafên Mirovan a Keyaniya Yekbûyî got:Brîtanyayê ragihand ku rêveberên çalakî peyman da ku siyaseta û çarçoveya çalakî nûve bikin û heke şikayeta nû were destnîşan kirin, ev komîsyon amade ye ku carekî din dosya nûve binêre. Li gorî hin medyayên wek Daily Mail, rêveberên çalakî vaad kirin ku sala bêyî jinên bi her temen jî dikarin beşdar bûn; lê mizgeft hîn ev daxwaz ne pejirand û ne red kir.
Herçend ev tenqîd hene, Mizgefta Rojhilatê London dişopîne ku ev çalakî bi qanûnên heyî re bi tevahî li gorî qanûn hate birîn û "dûyên tek-cinsî" li gorî beşa 195 ya Qanûna Wekhevî ya 2010 bi tevahî qanûnî ne. Dengbêja mizgeft bîr xistin ku nimûneyên wekhev li hemû Brîtanyayê hene, wek pêşkompetên jinan û seansên avjenî li navendên civaka yehûdî. Ew daxwazên ku di derbarê şikandina qanûna wekhevî de hatin kirin "bi tevahî çewt" şîrove kir.
Berê, Sofiya Alêm, rêveberê bernameyên mizgeft û serkarî "Navenda Maryam" ya taybet ji bo jinan, di derbarê ev niqaşan de got ku tu jinên namazxwaz şikayet û narazî nebûn. Ew zêde kir: "Wek jin, ew bêhtir e ku hin kes difikirin em hewceyê xilasî ne. Ew bi tevahî nirxên dînî me na têgîhîştin."
Ew di dewamê de şîrove kir ku şêwaza çalakî li gorî daxwaza civaka herêmî hate saz kirin da ku mêr bi zarokên xwe beşdar bûn.
Li gorî Sofiya Alêm, di destpêkê de jî ji bo jinan şansê qeyd kirin heye bû, lê tenê yek an jî du kes amade bûn. Alêm zêde kir: "Em kesî ne asteng kirin; ev xwestê xwe ya civak bû."
………………..
Dawiya Peyam/
Your Comment