Balyozê Venezûela:8 milyon venezûelayî amade ne ku welatê xwe biparêzin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA– Jorge Rafail Silva Aponte, balyozê Komara Bolîvarî ya Venezuelayê, ji Ajansa Nûçeyan re got ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi propagandaya bê bingeh a li dijî karacas hewl dide ku xuyangek şer bide kampanyayên xwe. Wî îdia kir ku Serok Maduro bi koma Trin de Aragua ve girêdayî ye, ku ji hêla artêşa Venezuelayê bixwe ve hatiye tunekirin. An jî wî hin berpirsên payebilind ên Venezuelayê bi kartelên narkotîkê ve girêdaye, di demekê de ku îdia bê bingeh in.
Balyozê Venezuelayê got ku heşt keştîyên şer, binavîyek nukleerî, balafirên şer ên F-35, keştiyên balafiran Gerald Ford û 10,000 leşkerên deryayî yên Amerîkî li ser sînorên Venezuelayê hatine bicihkirin. Her wiha qada hewayî ya Venezuelayê û Peymana Telatlulco binpê kiriye.
Heşt mîlyon Venezuelayî amade ne ku biparêzin
"Hikûmeta Maduro planek ji bo qeydkirina 8 mîlyon kesan ji bo parastina welêt pêk aniye. Hêzên çekdar ên Bolîvarî ji pênc şaxan pêk tên: artêş, deryayî, hêza hewayî, cerdevanên neteweyî û hêzên dilxwaz," Aponte got. Di vê navberê de, piştî qeydkirinê hêza dilxwaz ji 4 mîlyonî zêde bûye 8 mîlyonî. Hêzên Maduro Operasyona Serxwebûnê dest pê kirine
"Hikûmeta Venezuelayê jî li forumên navneteweyî nerazîbûna xwe li dijî êrîşkariya Amerîkayê nîşan da û di civîna dawî ya 33 welatên endam ên Komeleya Welatên Amerîkaya Latîn (SLAC) de daxuyaniyek li dijî gef û cezayan da. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê.
Xelata Machado siyasî û bêkêr e
"Her kesê ku bixwaze êrîşî welatê xwe bike, di nav gelê Venezuelayê de cihê wî tune û xelat siyasî û bêqîmet e," Aponte got.
"Tevî hewldanên hêzên emperyalîst ên ji bo afirandina nakokî û kaosê di navbera her du welatan de, têkiliyên Îran-Venezuelayê xurt dimînin," wî got.
