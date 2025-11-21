Mamoste Hosênî: Besîc faktorekî afirandina ewlehiya civakê û hêzê Îranê Îslamî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Mamoosta Seyîd Mohsin Hosênî di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de, bal kişand ser girîngiya dilnizmiyê li ber Xwedê û got: Destûr dikarin xilasî û bextewariyê ji we re bînin.
Wî zêde kir: Her kesê ku hedîsên Pêxemberê Îslamê û Qur'ana Pîroz naşopîne, dixwaze ji rêya olê dûr bikeve.
Mamoosta Hosênî sedema dabeşbûn û nakokiyên li ser nimêj û destûra Qur'ana Pîroz xwend û ji malbatan xwest ku zarokên xwe vexwînin ku li ber mizgeftan nimêj bikin.
Rola Rûhaniyan di Rêberiya Civakê de
Wî tekez kir ku erk û mîsyona mirovan di qebûlkirina destûrên îlahî de guhdana fermanên Xwedê ye û rêberên ruhanî û zanyar divê bi daxuyaniyên zelal û ronakbîrî mirovan ber bi rêya rastiyê ve bibin.
Mamoste Hosênî berdewam kir ku pêwîstiya Misilmanan bi rêya rastiyê ve bigere û got: Rêya ku divê hemî Misilman îro bigirin rêya rastiyê û bi rêya bextewariya Xwedê ve bigere.
Tewbe; Birayê Rehî yê bexşandina gunehan
Îmam înê ya Demkî e-Senendac bal kişand ser tewbeyê wekî rêya bexşandina gunehan û got:
Wî girîngiya vegera ser rêya rast destnîşan kir û got: Tobe ne tenê rêya bexşandina gunehan e, lê di heman demê de me nêzîkî Xwedê dike.
Pêdivî ye ku em li ser ewlehî û aştiyê di civakê de bisekinin
Di beşek din a axaftina xwe de, Mamosta Hosênî girîngiya avakirina ewlehî û aştiyê di civakê de tekez kir û got: Bereketa ewlehî û ewlehiyê bereketa herî mezin e û divê ew kesên ku ewlehiyê di civakê de ava dikin werin teqdîrkirin.
Di vê mijarê de, wî bal kişand ser rola Besîc û artêşê di misogerkirina ewlehiya welêt de û got:
"Besîc yek ji stûnên hêza Îrana Îslamî ye û di şerê Tehmîlî û di têkoşînên cûrbecûr de her gav di rêza pêşîn de bûye," wî got Em ewlehî û hêzê teqdîr dikin.
Pêwîstiya wergirtina pirsgirêkên aborî û bazarê
Huseynî her wiha ji rayedaran bêtir bal kişand ser rewşa bazarê û kontrolê û got: Xelk ji bihayên bilind û pirsgirêkên aborî nerazî ne û di vî warî de daxwaza pejirandina rayedaran dikin.
Wî got, "Nirxandinek ji nêz ve li biha û şert û mercên bazarê dikare pirsgirêkên mirovan çareser bike."
Îmamê demkî yê Senendecê her wiha ji dadweriyê xwest ku dozên têkildarî tacîza giştî pesend bike û got: "Divê dozên têkildarî vê mijarê bêyî heyamek wergirtin û tacîza giştî werin cezakirin.
Wî wiha dawî li axaftina xwe anî: Di bin siya mezinahiya şehîdên Îrana Îslamî de, di seyê roja mehê Mijdarê (Azar) de li Senendecê peykerê se şehîdan tena oxir kirin.
