«Qeydkirina gerdûnî ya Peymana ya Menşûra Kûroşê hêza nerm a Îranê nîşan da»

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Bi hevdemê rêkxistina 43-emîn Konferansa Giştî ya UNESCO li 6-ê Tişrîna Peşîn 2025 (15-ê Îlan 1404) li Semerqandê, “Menşûra Kûroşê Mezin” wekî Mîratekî navneteweyî hate qeydkirin.
Qeydkirina vê menşûrê bi piştgiriyê ya wezîra zanistan û serokê komîsyona neteweyî ya UNESCO ya li Îran û bi hewl û têkoşîna Hesen Ferṭusî—sersekretê komîsyona UNESCO ya li Îran—serkeftinê hate gihandin.
Nozder Şefî‘î danişiyarê Fakultêya Maf û Zanistên Siyasî û endamê grûba xebatên lewherî, di gotûbêja xwe ya bi rojnamenûsa zanyarî ya IRNA re derbarê girîngiya qeydkirina Menşûra Mafe Mirovên Kûroş û serencama vê çalakiyê li ser nasandina nasnameya gença îranî û pêkhêstina welatparêzî wîyan de wî got:
“Gava destûr û sedem ji gençan were dayîn, xwe dixebitin û rêya rast dîtinê digirin.”
Wî lê zêde kir:
«Gença nû bixwebî xwe di dîrokê de digerin. Bi xêr û şadî jî, dîroka Îran qasî ronahî ye ku gençan bi wî re serbilind in.»
Danişiyarê Zankoya Tehran jî wîsa got:
«Ew tiştê ku îro wekî “Menşûra Kûroş” wekî میراثێك navneteweyî hate qeydkirin, tenê nîşandanekî wî rastiyê ye ku gença Îran berê bawerî pê hebû û bi qasîyek jî li gor wê dixebitin.»
Şefî‘î bi nîşandan girîngiya navneteweyî ya vê belgeyê got:
«Gava mijarek di asta cîhanê de tê pêşkêşkirin, gença nû dîsa jî bi wî re serbilind dibin. Belavbûna nûçeyê derxistinên menşûrê li wextê ku êwestan ji aliyê Rojavayê ji bo Îran têne kirin û dîmenekî necal li welêt tê pêşkêşkirin, sebebî hêzdarbûn û serbilindiya gençan dibin û wan teşwîq dike ku bijîşkî welatê xwe bibin.»
Herwiha wî serdana vê got:
«Qeydkirina navneteweyî ya Menşûra Kûroş, bi rastî ronakbûna çîrokekî derbarê Îran e ku heta niha jî di nav xwe welêt de têkêşîna girîng nedehatiye dayîn. Ev menşûr bêguman hêza nerm a Îran li cîhana derxistîye û nîşan dide ku Îran di dema pir dûr—berî çêbûna gelek welatan—xwediyê civak û şênbûna pêşkeftî bûye.»
Şefî‘î dawî li vê got:
«Cîhan dikare bi rêya vê belgeyê bi taybetmendiyên kesayetiya Îranê, şîweyên siyasî û civakî ya wê nas bibin, û bi rêzgirtinê di astê navneteweyî de dîmenekî baş ji Îran pêşkêş bike.»
