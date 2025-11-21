Amerîka Sûriyê parçe dike; Hesekê ji bo Kurdan, Reqa û Dêra Zorê jî ji bo Şamê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Rojnameya National raporta da ku Amerîka di çarçoveya pêkanîna nû de, piştî guhertinên siyasî li Dimeşqê, peyama pêşkeşkirinê ji hêla serokên Kurdên Sûrîyê re kir.
Di raporta de tê gotin ku pêkanîna leşkerî û idareya navçeyên kurdnîşîn ên parêzgeha Hesekê divê biparêzîn, lê herêmên pir li navçeyên erebnîşîn, wek Raqê û Derazor, divê ji hêla hukûmeta navendî ve hatin rêvebirin.
Serserokekî Sûrî li Waşington, ku civînêk li gorî Amerîkayî û serokên wan li ser dawiya Hasakah hebû, ragihand ku:
Amerîka vekirîye ku idareya Hasakah taybetî li navçeyên erebnîşîn karî nebû, ji ber vê yekê, herêmên pir ji wan divê ji hêla Dîmeşqê ve rêvebirin.
Li gorî gotinên wê serserokê, Amerîka daxwaz kir ku:
- Hesekê li destê Kurd bimîne,
- Raqê û Derazor ji hêla hukûmeta navendî ve rêvebirin,
- Herêma Hesekê bi awayekî sembolîk û bi fermandariya kurdan wek şandeya leşkerî ya nû ya Sûrîya rêvebirin.
Serserokê jî zêdekir ku çi li Hesekê derdikeve, wekî navenda kurdî bû, herçiqas jî di qanûn de nehatibû vebijartin.
