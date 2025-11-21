  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Tenduristî û Jiyan

Mamoste Îmamî: Besîc nîşaneya qehremanî (wêrekî )û fedakariyê ye

21 November 2025 - 22:40
News ID: 1752749
Source: https://www.iribnews.ir/fa/news
Mamoste Îmamî: Besîc nîşaneya qehremanî (wêrekî )û fedakariyê ye

Îmamê nimêja înê yê Mehabadê got: "Hewldanên Besîcan di şert û mercên dîrokî yên herî dijwar ên welêt de hatine tomar kirin, û Besîca rastîn a îro jî heman sembola wêrekî û fedakariyê ye."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-, Îmamê Nimêja Înê ya Mehabad bi îşaretê li rola Besîc di dorê şerê parastina pîroz û berxwedana 12 rojan li dijî dijmin de, got: Cihada(têkoşînên) Besîcîyan di şertên zêdetirîn a dîrokî ya welatê de tomar bûye û Besîca rastî îro jî heman nîşaneya qehremanî û fedakariyê ye.

Mamoste Îmamî zêde kir: Çalakiyên Besîc tenê bi paytextan sinor nîne û ev destgehê gelî çetirekî mezin e ji bo xizmetkirina gelê; wekî ku di meydana şerê de hebe, îro jî di kampên jihadî de çalak in û bo herêmên fîqî ji bo alîkariyê diçin.

Wî herwesa bi hefteya agahîdanî li ser zarokên nenas îşaret kir û bi emfaz li ser pêdiviya balê danî malbat û piştgiriya rast a dewlet ji bo van zarokan kir.

Îmamê civînî ya Mehabad di beşekî din ji xutbeyan de bi tekaz li ser girîngiya navê baş û bîranîna mayîndar a mirovan di navbera gel de kir û wê wekî yek ji mezintrîn nî’metên Xwedê nasand.

Mamoste Îmamî tekaz kir: Hewldan ji bo xulqê baş û xizmet ji bo yên din sebebê bîranîna mayîndar a mirovan di dilan de dibe û wekî şîrovekî ji bo yên din bibe modelek..

………………………

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha