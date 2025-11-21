Bistemîn Festîvala Tiatra(Şanoya) Kurdî ya Seqizê; gavêk li rêya nasandina çanda Kurdî bi cîhanê re.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Di ber amberê lidarxistina Bîstemîn Dema Festîvala Tiatra Kurdî ya Seqiz, 39 eserên pêşandaniyê ji herêmên cuda yên Iran û derveyî sînorên welatê hatine şandin bo navnîşana vê festîvalê. Bi beşdariyaya koma ji welatên cuda û hunermendên navdar ên Iranê, Seqiz amade dibe ku bibe navenda girîng ji bo teatra Kurdî.
Festîvala Tiatra Kurdî ya Seqiz, yek ji girîngtirîn bûyerên kultural û hunerî di herêma Kurdistanê ya Iranê de tê hesibandin. Bîstemîn dema vê festîvalê, ku di mehê Mijdarê (Azarê) sala niha de di bajarê Saqiz de tê lidarxistin, tê xuyakirin ku bi beşdariyaya fireh ya hunermend û koma tiatra ji hemû Îran û welatên din were lidarxistin.
Ev bûyer, ku wekî marqeyek çandî ji bo parêzgeha Kurdistanê tê nasîn, girîngiyê dide nîşandana berhemên çandî û hunerî yên Kurdî û xurtkirina têkiliyên çandî di navbera welatên cuda de.
Hebûna abîdeyên navxweyî û biyanî di festîvalê de zêde bikin
Rêvebirê rêveber ê 20emîn Festîvala Şanoya Kurdî ya Seqizê di hevpeyvînekê de bi Ajansa Nûçeyan a Mehr re ragihand: 39 şano ji bo vê heyama festîvalê ji sekreteryayê re hatine şandin.
Mihemed Riza Xoşbext bi bîr xist: Ev berhem 25 berhemên navxweyî û 14 berhemên biyanî dihewîne û berhemên navxweyî ji bajarên cuda yên Îranê, di nav de Kirmaşan, Senendec, Seqiz, Merîwan, Urmiye, Îlam, Mehabad, Bukan, Cawanerûd, Bîcar, Bana û Dîvandare, ji sekreteryayê re hatine şandin.
Her wiha, 14 berhem ji Sûriye, Tirkiye û herêma Kurdistana Iraqê dê di festîvalê de amade bin.
Li gorî Sekreterê Rêveber ê 20emîn Festîvala Şanoya Kurdî ya Seqizê, ev berhem di qonaxa yekem de ye, bi rêya dadwerên beşa Bazbinî, Kamran Şahlaîy, Perwîz Ehmedî, Dr. Mihemed Rehîmî û Ferzad Hesen Mîrzaîy berpirsiyarê nirxandina vê berhemê ne.
Xoşbext zêde kir ku: di dawi de, eserên bijartî bo beşdariyê di festîvalê de hatin hilbijartin.
Cihê Çandî yê Seqizê di Cîhana Şanoya(Tiatra) Kurdî de
Yek ji taybetmendiyên girîng yê vê festîvalê cîhê taybet ya Seqiz wekî paytexta tiatra Kurdî li cîhanê ye.
Serokê Giştî ya Çanda û Rêxistina Eşraqî ya Herêma Kurdistanê, di gotûbêjêkê de bi rojnamegerênra ragihand:
"Saqiz bi dîrokekê fermî li qada tiatra û çanda Kurdî, wekî paytexta tiatra Kurdî tê nasîn."
14 eser ji welatên Sûrîya, Tirkiyê û Herêma Kurdistanê ya Iraq bo Bîstemîn Festîvala Tiatra Kurdî ya Seqiz hatine şandin.
Eli Esxar Deryayi zêde kir:
"Beşdariyaya koma ji herêmên cuda yên cîhan û nasînîya çand û rêzên cuda, yek ji amillên girîng ên têkiliyê ya kultural di vê festîvalê de ye."
Li gorî wî, ev bûyer ne tenê teatra Kurdî baştir bo cîhan nîşan dide, lê wekî brandek kultural ji bo herêma Kurdistanê tê nasîn û hêjayîye ku tesîrên kultural pir hêrsî dike.
Wî jî serlêdana pêwîstiya plan kirinê bi rêk xistin û pêşxistina têkiliyên kultural û hunerî di navbera hunermendên herêmî û neherêmî de diyar kir û wisa got:
"Ev şopandî dikare alîkarî bike bo zêdekirina kalîteya festîvalê û nîşandanê çanda zengîn a Kurdî bo cîhanê."
Serokê Festîvalê; Şexsiyeta nasnameyek li cîhana tiatra
Serokê Biwestemîn Dema Festîvala Tiatra Kurdî ya Seqiz, Dr. Qutbeddîn Sadiqî, yek ji mamosteyên navdar a zanîngehê û yek ji şexsiyetên nasnameyek ên teatra Îranê ye.
Sadiqî, ku bi karnameyekê berxwedanî di qada nivîsîna pêşandaniyê, rêkeftinê û fêrgehên zanîngehî de ye, di vê demê festîvalê de beşdar dibe.
Ev hunermendê navdar, ku têgihiştina zanistî û taybetî li hunera teatra heye, dikare bi tecrubeyên xwe binketine firokê bo pêşketina herî zêde ya Festîvala Tiatra Kurdî ya Seqiz, û hêvî tê xuyakirin ku vê dema festîvalê bi serokatiya Sadiqî wekî noktaya girîng di dîroka lidarxistina vê bûyerê de, taybetî li qada teatra Kurdî, were bihesibandin.
Bîstemin festîvala şanoya kurdî ya Seqiz, wekî festîvalekî nasnavdar û girîng di asta nîşan û navneteweyî de, di rewşa bûyina navenda xwecihbûnê bo hunermendên ji her derê jihanê de ye.
Ev rojev ne tenê firsetekî ji bo pêşkêşkirina eserên hunerî û çandî ya kurdî ava dike, lê herwesa wekî pîlekî ji bo afirandina têkiliyên çandî û hunerî di navbera welatan û netewan de dixebite.
Herwesa, bi beşdariya çehreyên berçav wekî Qutbeddîn Sadiqî di cihê debîrê festîvalê de, dikare hêvî hebe ku bîstemin festîvala şanoya kurdî ya Seqiz dorêkî serketî û pîr-naverok bibe ku ji bo belavkirina zêdetir a çand û hunera kurdî di asta jihanî de alîkar bibe.
Di encamê de, ev festîval wekî platformekî girîng a çandî, dikare rolekî girîng li bilindkirina şanoya kurdî û nasandina zêdetir a wê bo civakên jihanî lîstî bide û Seqiz wekî yek ji navendên sereke yên şano di asta navneteweyî de nîşan bide.
