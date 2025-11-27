Rêberê giranqedrê Îranê: Rejîma Siyonîst 20 sal in ku ji bo şerê li dijî Îranê planan amade dike; lê di hemû aliyan de têk çûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (s.x)- ABNA- Rêberê giranqedr Şoreşa Îslamî Ayetullah Elî Xameneyî şeva Pêncşemê pêncşem, 6ê Sermawezê,(Azer) li ser pirsekanên rojane yên welat, herêm û cîhan bi gelê Îran re qiseya rastê-rast kir.
Ayatollah Xameneyî di beşa yekem a axaftinê de li ser hefteya Basîcê li Îran re got: Basîc beşek e ji Sepaha Pasdaran û di nav de ciwanên tê-rê ve hatine ku di demên hestiyar de canê xwe fîdaê welat dikin û divê di pey rêzkirinê û daniştinê de berdewam bin.
Wê got: O xweberxwedanê ku li Îran hate damezrandin û pêşveçûnê kir, teşne kir û pêşveçûnê kir û heye; û tu dibînî ku îro li ser şeqamên welatên Rojava û welatên Ewropa, heta xwe li Amerîkayê jî, şiarên piştgiriya berxwedanê têdanîne; şiarên qehrebeyî ji bo qezencê berxwedana Xezze û berxwedana Filistîn têdanîne. Yanî ev pêşveçûnê mezin û girîng ku ji Îranê dest pê kir, hêdî hêdî wek beşekê mezin a cîhanê li îro belav bû.
Di beşekî din a axaftinê de, îşaret kir li pirsekên herêmî û zêdetir got: Di şerê 12 rojan de netewa Îran her Amerîka û her zayonîstan têkişand; bê guman. Hatin, xerabî kirin, li wan berdan û bi destê vala vegeriyan. Yanî, tu yek ji armancên xwe nagnîhêstin. Wek ku tê gotin, rejîma zayonî ji bo 20 sal plan û amadebûn ji bo vê şerê kir bû.
Zêde kir: Yekbûnekî giştî li welat hate çêkirin ku pêwîst e qadrê wî tê zanîn û tê parastin. Belê, me ziyan me reket, canên hezîz me ji dest çûn, bê guman, ev xuyabûna şer e. Lê koma Îslamî nîşan da ku navenda îradeyê û desthilatê ye; dikare biryar bide, dikare bi hêz bisepîne û ji vê û ewê netirse. Ew ziyanên madî ku li dijmin xwe reketin zêdetir bûn ji yên madî ku li welatê me gihîştin. Bê guman em jî ziyan me reket, lê ew ku dest bi hucum kir, ji me zêdetir ziyan me reket.
Ronekirin ku di vê şerê de Amerîka ziyanê gelek mezin me reket. Çekên dawî yên pêşketî bi kar anîn, jêravgeran bi kar anîn, lê nekarin ew tişt ku dixwazin bigihîjin. Ew dixwestin gelê Îran firî bidin, gelê Îran piştî xwe bixêşînin, lê bi pêçî re derket û gelê Îran yek bûn.
Herwisa gotin ku wan bi doro dibêjin ku Îran, bi rêya welatekî diyarkirî peyamêk bo Amerîka şandibû; ev doro yekî temam e. Bi dilniyayî tiştekî wiha tune bû. û Amerîkîyan xîyanet li hevalên xwe dikin; yanî xîyanet li wan kesan dikin ku hevalên xwe ne.
