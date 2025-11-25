Li merasîma Oxir kirina Cenazeyê fermandarê payebilind ê berxwedana Lubnanê li Dahiyeyê / Serokê Konseya Rêveber a Hizbullahê: Bi kuştina fermandaran

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Li rojê duşemeyê li Dawiyê Başûr a Beyrut, ceremoniya şandina serokê berxwedana bilind ya Hizbullaxê Li Libnanê, şehîd Heysem Elî et-Tabtabai (Ebo Elî) û hevkarên wî hate bicîh kirin.
Ev ceremoniya şandinê bi beşdariya giştî ya gel û alîkaran li Dawiyê Başûr a Beyrut hate encamdan, û laşên şehîdê berxwedana vexwendî bi hev karên wî, ku di hêra terorî ya reîma sîyonîstî ya duhê de hatibûn kuştin, di navê civata şewitî de hatin şandin.
Li gorî agahdariya Hizbullahê, Heysem Elî et-Tabtabai û çar hevkarên wî di erdgirîyeke hêwaî ya İsraîle li Harat Harîq de şehîd bûn.
Şêx Elî Dammûş di ceremoniya şandina şehîd Heysem et-Tabatabaî de axivî: “Kuştina serokan na tenê negelê berxwedanê dike, lêbelkî azm û xayenda me zêdetir û hêztir dike.”
Ew rêya me dê berdewam be û tiştî nikare îradeya me bişkîne.
Serokê Meclîsa Encûmenê Hizbullax, Şêx Elî Damûş, di axaftinên xwe de hişyar kir: dijminan difikirin ku kuştina serokan dikare têkiliyeke di berxwedanê de pêk bîne, lê ew nezanîn ku em serokanên qehreman û bi dilê îmanê hene, û di serokatiyê û azmê me de tu têkiliyekê dê neçê be.
Ew jî lê zêde kir: şehîdan me bi hemû hêz û amûrên heyî berî dijmin standin, da ku serxwebûn û serbixwebûna Libnan biparêzin. Ev rêya berxwedanê dê bidomîne, û dewleta Libnan divê planekê saz bike ku qebûlkirina şertên İsraîl û Amerîka re asteng bike.
Şêx Dammûş bi axaftina ku “her cure hilanîn û qebûlkirina fermana Amerîka û İsraîl wê bê encam be” jê der plansaz kir û got: em nayên teslim; heta dijminan hemû hewldanên xwe bidin da emê nebin, em qetê ji berxwedan û parastina welatê xwe dê neqedînin.
**Serokê Meclîsa Encûmenê Hizbullax bi bîr û narexa şehîdan berxwedanê, bi taybetî Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Haşim Safîddîn û şehîd Heysem Elî et‑Tabtabai û şehîdên rêya Quds re, ragihand: em bi hev re li her şehîdê xwe û bi alîkariya serbixwebûna Libnan, bi hêz û dîka me yên xweşikê bi dijmin û Israîlê ve dê li dij şerê bihewldan de bistînin. Ew rêya me dê bidomîne û tiştî nikare îradeya me têkîne.
Beyrut – Sêneya yekîtiya neteweyî di ber dijî tawanên Îsraîlê de.
Bi heman demê ku reîma dagirker êrîş û têkbirandina rastînê ya azadiya li Libnanê dibike û bi terorên dijî hêzên berxwedan de dişewite, di binê bêkarî û bêhêzîya hukumeta Libnan de, îro li beşekê şehîdên êrîşa dawiyê, gelek gelê Beirut bi bin şiarên dij dagirkerî li şaxê Hamra derketin û bi dilsozî êrîşên Israîlê şermezar kirin, da ku mafê berxwedan û redkirina normalkirina têkilîyên bi dijminan de îlan bikin.
Şiyarên wekî “Tu tula ji êrîşên Îsraîlê ne ewle ye” di vê xwepêşandanê de hatin gotin, û xwepêşanderan herwiha daxwaz kirin ku dawî li kuştinên rojane, girtina welatiyên Libnanî û hilweşandina organîzekirî ya gundên sînor bê danîn.
Welatiyên amadeyî vê kombûna nerazîbûnê daxuyand: "Em hemî dema serketî dibin ku em li dijî êrîşên Israîlê bi yekîtiya… [Daxuyaniya we li vir neqediya ye]"
………………….
Dawiya Peyam/
Etîket (Tags):
Hizbullah
Libnan
Beyrût
Dahîye
Heysem Alî Tabatbaî
Rejîma Siyonîstî
Your Comment