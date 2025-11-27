  1. Home
“Rêveberiya Şoreşê (Sepah-e Pasdaran) dest bi manewraya leşkerî ya ‘Hêza Mobilîzekirinê’ (Iqtidaar-e Basic) dike ku serokên payebilind jî beşdar dibin

27 November 2025 - 12:57
Sipaha Muhemmed Resûlûllah (s.x.a) îro sibê (Pêncşemê) li Tehrana Mezin bi beşdariya Serleşker Muhemmed Pakpûr, Fermandarê Giştî yê Sipaha Pasdaran û Serleşker Ehmed Wehîdî, Cîgirê Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar, ev tetbîqat li dar xist.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (s.x)- ABNA tetbîqata "Hêza Seferberiyê" îro sibê li Zanîngeha Zanist û Perwerdehiya Leşkerî ya Îmam Huseyîn, bi amadebûna Fermandarê Giştî yê Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî (SÎG) dest pê kir.

Tetbîqat îro sibê (Pêncşem) ji aliyê Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ve li Tehrana Mezin hate organîzekirin, bi beşdariya General Muhammed Pakpûr, Fermandarê Giştî yê SÎG û General Ehmed Vahidî, Cîgirê Serokê Erkanê Hêzên Çekdar.

Gelek fermandarên Serkanê Giştî, fermandarên Sipaha Pasdaran û berpirsên Rêxistina Besîc beşdarî çalakiyê bûn.

