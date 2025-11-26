“Şêx Neîm Qasim: Dorê vala yê êrişa rejîma Siyonîst û Amerîkayê dê biqede”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABN-A - «Şêx Neîm Qasim» Sekreterê Giştî yê Hizbullahê, di peyamekê de ji bo mucahidên Besîcî bi boneya salvegera damezrandina Besîcê de got: Her çiqas krîz bêtir bibin, di dawiyê de dê çareserî bê û dora vala ya êrişa rejîma Siyonîst û Amerîkayê dê biqede.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnanê zêde kir: Bizanin ku serketin du cure ye: Serketin di dil de, û serketin li ser dijmin. Ji ber vê yekê, kî ku di dil û baweriya xwe de serbikeve, bê guman wê li ser dijminê xwe jî biserkeve, heta ku ev yek bi derbasbûna demê be.
Şêx Neîm Qasim ji Besîciyan re destnîşan kir: Peyediyar bin da ku hûn bigihîjin şerefa îzzetê, ji ber ku “Îzzet ji Xwedê û Pêxemberê wî û bawermendan e” û bê guman Hizbullah, Berxwedana Îslamî û Besîca wê, hilgirên alaya Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) in li ser riya edalet û xilasbûnê li dinya û axretê.
……………………..
Dawiya Peyamê
