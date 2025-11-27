Profesorek Zanîngeha Endonezyayê di Gotûbêjê de (li gel Abna): Îran, Mînakêk Taybet e di Pêşketina Zanistî de û di Berdevkaniya Embargo de / Pêwîst e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) ـ ABNA Doktor Yaqîn, profesorê "Zehirê Jîngehê yê Ajiyavan" li Zanîngeha Hasanuddin a Endonezyayê, di seya xwe ya zanistî de li Îranê, vî welatî wek mînakek taybet di pêşketina zanistî û nimûneyek kêmbinêr di rawestana li ber fişara Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê de teswîr kir.
Ew got: gelek wêneyên negatîf derbarê Îranê, berhemê sazîyên in ku nêzîkawariya serbixwe ya Tehranê napejirînin; lê piştê şerê 12-rojî, gelek ronakbîr pejirand ku Îran tenê welat bûye ku bi pratîkî li ber zordarî rawestiye.
Yaqîn îdîaya seya xwe wiha şirove kir: piştê beşdarbûna konferansa Stembolê, biryar da ku bi nêz ve here Îranê; welatekî ku her çend çar deh sal embargo jî, pêşketineke çavdêr di qada teknolojî de bi dest xistiye.
Ew leza bersivdana lêkolînerên îranî ya têkiliyên xwe wek "ecêb" teswîr kir û tekîd kir her çend ji zanîngehên Tirkiyeyê bersivek negirtibe, li Îranê bi bersiva bilez û piştevaniya temam rû bi rû bûye.
Ev profesorê endonezyayî Îranê wek pêşeng di qada çavdêriya pîsîneran û îcadê rêbazên nû yên dakişandina perçeyên plastîkên hûrik de binav kir û tekîd kir hevkariya zanistî bi Tehranê re dikare horizonên nû ji bo zanîngehên Endonezyayê veke.
Ew berbi kûrahiya girêdanên dîrokî yên zanistî û çandî di navbera Îran û cîhana Malayî de kişand û li ser pêwîstiya vejandina vê têkiliyê tekîd kir.
Yaqîn tecrûbeya xwe ya serdana pirtûkxaneya late Ayetullah Meresî Necefî wek ilhamber teswîr kir û got: ruhiya lêkolînerên îranî, kapîtala rastîn a vî welatî ye.
Ew herweha di derbarê roleya lêkolînên pêşbînîya pêşerojê de di plansaziya stratejîk a Îranê axivî û wê wek mînakek kêrhatî ji bo bajarên Endonezyayê binav kir.
Yaqîn di peyamekê de ji gelê Endonezyayê re, gazî kir ku ew bi serê xwe here Îranê da ku rastiya vî welatî nas bike û pêşniyar kir bernameyek bi navê "Umre Plus Îran" were çêkirin da ku ziyaretker karibin ji rastiyên zanistî û çandî yên Îranê agahdar bibin.
Yaqîn Îranê wek welatekî xwedî zanistê pêşketî, çandê kûr û gelê mêvanperwer teswîr kir ù tekîd kir ku têgihîştina rastiya Îranê tenê bi borîna propogandayê û vegotên xapandinê mumkin e.
