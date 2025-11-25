"Ayetullah Remezanî li ser cîhê kewsêrî ya Hazretê Fatîma (S) û rola wê di nûjenkirina îmamet û hukûmetdariya dînî de hevdîtin kir"

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA- Ayetullah “Riza Remezanî” êvara Dûşemê, 3’ê Çiriya Paşîn a 1404’an (li gorî salnameya îranî), li merasîma bîranîna şehîdên Mizgefta Fatimiyeya Rêşt, axaftinek kir. Wî her wiha qala şehîdên Îslamê, Şoreşa Îslamî, Berevaniya Pîroz, zanyarên nukleerê, fermandeyên cîhadîste (tekoşer) û şehîdên parêzgeh û bajarê kir.
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)) got ku roja şehadeta Hazrat Fatimeyê (s.a) ji bo hemû misilmanan rojeke pir xemgîn e û zêde kir: “Zanyar, merce, sofî û gelê me yê hevbeş hezkirineke bêhempa ji bo Hazrat Fatimeyê (s.a) heye.”
Wî bi gotina rewşa taybet a Sekremer Hac Qasem Silêmanî û alimên mezin di civînên Fatimiyeyê de destnîşan kir ku: “Dema navê Wê dihate gotin, tevahiya hebûna wan ji hezkirinê tije dibû û bi vê têkiliya manewî ew qadan (qada şer) bi ser diket.”
Ayetullah Remezanî tekez kir ku her çend girêdana Hazrat Fatimeyê (s.x) bi Pêxember (s.a.w.s), Emîrê Mûminan (a.s) û Ehl-ul Beytê (s.x) serbilindî ye jî, divê kesayetiya wê ya serbixwe û meqamên wê yên rast neyên paşguh kirin. Wî diyar kir: “Jiyana Wê kurt bû lê pir bibandor bû; Wê li dîrokê herikînek mayînde afirand ku dikare jê re bê gotin ‘Herikîna Kewser’.”
Endamê Meclîsa Pêzanîna Serokatiya Komarê (Meclîsa Xibrgan) zêde kir: “Herikîna Kewser, herikîna Tewhîdê (Yekîtiya Xwedê) ye; li hemberî herikîna Pirengîxwaziyê (Çetereyî/Multitasking) ku kokê wê ji hezkirina dewlemendiyê, hezkirina hêzê, kolonyalîzmê, serdestiyê û hewesên heywanî tê.”
Fermana Tewhîdî di Rê û Rêbaza Hazrat Fatimeyê (s.x) de
Wî bi ravekirina meqama tevhîdî ya Hazrat Fatimeyê (s.x) got: “Hemû kiryarên Wê, kiryareke tevhîdî ye û rengê Xwedayî jê re heye; ji ber vê yekê ji bo hemû Îmamên Mehsûm (a.s) delîl û hucet e.”
Ayetullah Remezanî bi behskirina têkiliya taybet a Melekên (ferîşteyan) bi Hazrat Fatimeyê (s.x) piştî wefata Pêxember (s.x.a) û hebûna “Mishefa Fatime” (Pirtûka Fatimeyê) got: “Ev mishef îro di destê Îmamê Zeman (s.x) de ye û gelek hadîs li ser wê hatine vegotin.”
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehli Beyt (s.x) bi vegotina hadîsa Pêxember (s.x.a) derbarê daxwazên ku bi riya Cebraîl bêne kirin, got: “Hazrat bersiv da: ‘Ez di axaftina bi Xwedê de fetisî me û ji Xwedê ji Xwedê pê ve tiştekî naxwazim. Ya ku ez dixwazim tenê Ew e.’”
Wî tekez kir: “Gihîştina vê dewlemendiyê, pêwendiya bi tevahî bi Zengînê Mutlaq (Xwedayê Bêkêmasî) dixwaze; em hemû belengazê Xwedê ne.”
Rola Navendî ya Emîrê Mûminan Îmam Elî(s.x) û Şahidiya Mezinahiya Fatimeyê (s.x)
Ayetullah Remezanî bi behskirina cihê Emîrê Mûminan (s.x) wekî deriyê zanîn û nasînê got: “Hazrete Elî (s.x) li ser Fatimeyê (s.x) gotiye: 'Ne’me’l-'Awnu ‘ala Ta’et’llah’ (Baştirîn Alîkar ji bo îtaeta Xwedê ye).”
Endamê Meclîsa Xibirgan zêde kir: “Ji ber meqamên Hazratê Zehra (s.x), îltica bi Wê gelek kilîtan vedike û rojîyên gelekî tîne ser bextê mirov.”
Beşdariya Temamî ya Hazrate di Warên Civakî, Siyasî û Perwerdeyî de
Wî bi bîrxistina zehmetiyên dema Mekkî, Şi’bê Ebu Talib, Koçberî (Hicret), şer, lênêrîna Pêxember (s.a.w.s) û hevaheviya bi Emîrê Mûminan (s.x) re got: “Fatime (s.x) di hemû meydanan de amade bû; dayikeke mînak, jineke bêhempa, sofiyeke zanayî, û mirovekî hay ji hemû pêvajoyên siyasî û civakî.”
Ayetullah Remezanî tekez kir: “Di wan heftê û pênc rojan de tu kes nekarî wekî Hazrat Zehra (s.a) herikîna Welayet û Îmametê binasîne; her çawa ku Zeyneba Kubra (s.a) Kerbelayê zindî hişt, Fatime (s.a) jî Îmametê vejand.”
Alîyên Hazrat di Rêveberiya Dînî de
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehli Beyt (a.s) bi gotina ku sîstema dînî nikare Sekuler (Laîk) be, got: “Di rêveberiya dînî de, dîn divê li civakê xwe nîşan bide. Wacibat ji bo berjewendiya mirov in û heke bên terikandin, civak paşve diçe û ber bi sextekariyê û bid’etê ve diçe.”
Wî bi îstîsnad ji Nehc’ul-Belagah tekez kir: “Heke dîn bikeve destê kesên xerab, tiştek ji wê nemîne; her çawa ku dîroka Emewiyan û Ebbasiyan nîşan da.”
Hişyarî li hemberî Paşguhkirina Rêzên Dînî
Ayetullah Remezanî bi gotina ku her endamê laşî sînor û rêzên xwe hene, got: “Ziman, çav, guh û hemû endam divê di rêya Xwedayî de bin, û derbasbûna ji sînoran, civakê ber bi Bêrêveberî (Welengarî), Fêlbazî (Îbahageraî) û Bêşûnî (Bêşexsiyetî) dibe.”
Endamê Meclîsa Xibiran bi behskirina mijarên civakî yên rojane wekî Hijab (Çarşef/Pêça Serî) got: “Îro mijar tenê ‘Rûsery’ (çarşef) nîne; mijar birûtî û bêrêzî (îbtizal) ye. Heke sînor werin rakirin, civak dê bigihîje bêrêziyê.”
Wî bi îşaret bi Xutbeya ٤٤’an a Nehc’ul-Belaxe got: “Hikûmdarê dînî erkdar e ku niewşîtiyê ji holê rake û civakê şiyar bigire; wekî din dijmin nîvîsê dike.”
Ayetullah Remezanî bi hişyariyek li hemberî bêrêbûna çandî û amûrên nû wekî telefonên desta (smartphones) got: “Ev amûr, heke bêkontrol bin, ji bo nifşa ciwan gefeke cidî ne.”
