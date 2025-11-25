Artêşa Îsraîlê çend fermandeyên payebilind ji ber têkçûna li hemberî êrîşa Hamasê ji postên xwe dûr xistin

Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Îyal Zamir, Serokê Stada Artêşa rejîma Siyonîst, roja Duşemê ragihand ku wî hejmarek ji fermandeyên payebilind ên leşkerî ji ber têkçûna wan di pêşîlêgirtina êrîşa ٧ê Çiriya Pêşîn a sala ٢٠٢٣an de, ku ji aliyê Tevgera Hamasê ve hatibû kirin, ji kar dûr xistine an jî ceza kirine.
Zamir piştî lêkolînek li ser bûyerên têkildarî vê êrîşê got: “Fermandeyên payebilind ji ber têkçûna artêşê di ‘parastina sivîlên Îsraîlê’ de ji kar hatin dûrxistin an jî hatin cezakirin.”
Di nav efserên ku ev biryar li wan hat bicihanîn de, Aharon Haliva, Serokê Beşa Îstîxbarata Leşkerî; Yaron Finkelman, Fermandarê Herêma Başûr; û Odi Basiuq, Serokê Beşa Operasyonan bûn.
Haliva yekemîn efser bû ku di sala ٢٠٢٤an de îstîfa kir û berpirsyariya vê têkçûnê qebûl kir. Finkelman jî ji heman sedemî dest ji kar berda, û Basiuq piştî şerê ١٢ rojî yê rejîma Siyonîst li dijî Îranê di meha Hezîranê ya borî de teqawid bû.
Li gorî daxuyaniya artêşê, ev sê fermande bi awayekî kesî berpirsiyarê têkçûna saziya leşkerî di pêşbînîkirin û bersivdana êrîşa ٧ê Çiriya Pêşîn de hatin dîtin.
Ev gav piştî belavbûna rapora komîteya pisporan ku Zamir jê re wezîfe dabû lêkolînê, hatin avêtin; raporê qonaxa lêkolîna navxweyî ya artêşê li ser têkçûnên ٧ê Çiriya Pêşîn a ٢٠٢٣an bi dawî anî.
Di vê raporê de behsa hebûna “têkçûnek kûr a avahîsazî û rêxistinî” di artêşê de hat kirin û berî her tiştî “kêmasiya di dîtin û nirxandinê de” ronî kir.
Rapor her wiha “kêmasiya îstîxbaratî” eşkere kir, ku wekî “nekarîna ji bo dayîna hişyariyê” derket holê, her çendî artêş agahiyên “taybet û girîng” di destê xwe de hebûn.
Zamir tekez kir ku biryara dawî ji ber têkçûna artêşê di “parastina sivîlên Îsraîlê” de hatiye dayîn.
Rapor her wiha behsa “pirsgirêkên giran di mekanîzmaya biryargirtinê û awayê bicîhkirina hêzan de di roja ٧ê Çiriya Pêşîn de” kir û bal kişand ser têkçûnan li asta Stafa Giştî, Beşa Operasyonan, Beşa Îstîxbarata Leşkerî, Fermandariya Herêma Başûr, Hêza Hewayî û Hêza Behrê.
Ji bilî sê efserên dûrxistî, artêşa rejîma Siyonîst ragihand ku cezayên dîsiplînê li dijî Tomer Bar, Fermandarê Hêza Hewayî, û David Sar, Fermandarê Hêza Behrê, hatine sepandin. Her wiha çar general û çar efserên payebilind ên din jî ketin nav van cezayan.
Ewlep (Tags):
• Eyal Zamir
• Rejîma Siyonîstî
• Heftê Çiriya Pêşîn
• Tûfana Eqsa
