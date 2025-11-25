Pêgey dahatûyê Partî li Perlemanê Iraqê çawa dê be?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-
Partiya Demokratî Kurdistanê di hilbijartinên dawî yên Perlemanê Iraqê de tenê wekî aktoreke asayî ne bû; lê bûye hêzekî diyarîker û bi destxistina zêdetirî ji 9.4% dengên neteweyî, bi wergirtina zêdetirî ji yek milyon û 80 hezar deng, ev partî zêdetirîn dengê tayî di nav hemû partiyan Iraqê de wergirt û bi vê awayî, pêgey xwe wekî aktoreke diyarîker di Herêma Kurdistan û di navçeyên kêşey serêkan de piştrast kir. Ev jî li ser wergirtina 5 berbijêrên kêmî ji aliyê partî re ku ev bûyî amadebûna partî li Bexda rengalêtir dike.
Partî bi derbasbûna ji yek milyon deng, tenê 27 kursî wergirt; di dema ku hevpeymaniya Muhammed Shia’ Sudani bi 1.32 milyon deng 46 kursî wergirt. Ev nakokî vegerîye bo sistema hilbijartinê ya pirbazgeyekî Iraqê ku bi awayê pêkhateyî bi ziyanî parêzgahekan ku cemaetî pir hene û beşdariya bilind wekî Herêma Kurdistanê ye.
Sedem û bingehên serkeftina partî
Aram Nasih, şirovekarê siyasî û endamê Partiya Demokratî Kurdistanê li Hewlêr, li ser sedemên serkeftina partî dibêje: Ev partî bi hezkirin û bi pêkhateyî tekûz û pêdagiranî û rêkûpêkî, vegerîye bo gotarên netewexwazî û rolê partî di daxuyaniya “pirsa Kurd” de. Ew jî jêhtî li ser têrkirina partî li ser serwerî û çêkirin û pêşxistina jêrxanekan dike û dibêje: Gelê Kurd bi acîk ev karan dibînin û bi xêrhatî qebûl dikin.
Peyama partî di hilbijartinan de
Di rekaberiyan de, partî jêhtî li ser raparandina rast û temamî destûra Iraqê, bi taybetî ew bandorên ku bi fîderalîzm û otônomîya Kurd re têkildar in, kir û ev peyam ji bo dengderan ku hest kirin ku peymanên yasayî di Iraqê de di demekê de hate piştgûxistin, rengdanekî berçavî bû. Partî bi giştî hewl da di penayê piştgirî û daxuyaniya di nav hewldana destûr de, parastina mafên Kurd di çarçoveya fîderalîya Iraqê û kêmîneyên wekî Turkmen, Mesîhî û Êzidî bike.
Pêşhatên siyasî ji bo Hewlêr û Bexda
Ev encam bêguman pêgey partî di danûstana hevpeyvandekan de ji bo pêkhenîna kabîneyê nû ya Herêmê zêdetir dike. Lê belavbûn tenê bi Hewlêr ne tê sinorkirin û li Bexda jî, partî dê bibe yek ji sê balên mezin yên perlemanê û dengê mezinê dê hebe di danûstana û hilbijartina kabîneyê dawî ya dewleta fîderal de û di nav wan pirsa girîngan de wekî pîşkên wezaretxanekan, budce, idarê neft û pêgey desthilata Kurd û heta wergirtina postê serokkomar û standina ji Yekêtîya Neteweyî.
Alingariyên û derfetên
Siyaseta dewleta Iraqê her gav bi pêyî hewldana şikênêr di navbera Bexda û Herêma Kurdistan û bi komê aktoran tayfeyî û destûtaqimî hate avakirin û ji vê aliyê, pêgey partî di hilbijartinan de ne tenê guherandinekî herêmî ye, lê belkî nîşaneyekî ye ji guherandina xeta siyaseta Iraqê piştî Saddam. Ji ber vê yekê, serokwezîrên dawî dê ber bi balê Kurdî ya hêzdar bibe ku dikare hewiyaziyên zêdetir wergire an jî pêkhateya siyasî ya Bexda bi alingariyê û milmilaniyê reş bike. Ji ber vê yekê berz bûnê pêgey partî û Barzanîyan êgerê hevgirsandina milmilaniyên têkildar bi dahatên neftî, xweserî li girêbesta weza û tenênet pirsa kevn a serbexoyîya Kurd jî dîsa bi nav bîne.
International Policy Digest di raporekê de daxuyaniya encamên hilbijartinên 2025 yên Perlemanê Iraqê û destnîşankirina dengê zêde ji aliyê Partiya Demokratî Kurdistanê re dike û dibêje: Bi vê awayî Partî dê bibe yek ji sê balên mezin ên perlemanê û dê bikaribe pêgey xwe di hewldanên siyasî yên Bexda û Hewlêrê de piştgirî bike.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-
