Şêx Xazî Henîne: Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:""Umetê Îslamî hewceya yekîtiyê ye; dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S.X)-ABNA- : Şêx Xazî Henîne, serokê Civata Alimanê Muslimanên Libnanê, di nav roja îmsalê jiwanê yên Ehli Sunetê Parsiyan de got: "Umetê Îslamî ji her demê zêdetir hewceya yekîtiyê, hevkarî û vegerê bo axlaqê Nebewî ye."
Şêx Xazî Henîne, ku bi daxwaza «Civata Giştî Qadimûn» heta bajarê Parsiyanê çû, îro di ayîna ibadî-siyasî ya jiwanê Ehli Sunetê vê bajarê de beşdar bû û axivî kir.
Ew bi pêşxistina cihê taybetî ya roja jiwanê di zanistên Îslamî de, roja jiwanê wekî demek ji bo civata dilan û yekîtiya musliman diyar kir û got: "Xwedê (c.c) roja jiwanê hilbijart ku musliman, bi hebe cudaîya neteweyî, reng, eşîret û mezheb, li hev bibin."
Şêx Henîne bi nîşandana girîngiya salawatê li ser Pêxemberê Mezin (s.x.a) û cihê wê di rakirina xem û zêdekirina bereketê de, zêde kir: "Pêxember (s.x.a) got: her kes li ser min salawat bixwîne, Xwedê ji bo wî çendîn caran zêdetir du‘a û rahmet dide. Ji ber vê yekê di roja ku em li hev dibin, divê em salawat û zikirê Xwedê zêde bikin."
Serokê Civata Alimanê Musilman Libnanê bi pêşxistina ku da‘wet bo Xwedê tenê karê aliman nîne, got: "Her musliman dikare bi axlaqê baş, tevgera xweş, pêketina bi pîrozî, gotina xweş û muamela bi keremî bi malbat, dê û bav û hevalên xwe, mubelligê dînê Xwedê be. Dînê me dîna axlaq û muamela baş e."
Ew bi nîşandana pêdiviya yekîtiya Îslamî got: "Dijmin îro navbera şîa û sunni û mezhebên cuda cuda nake. Sîyonîst li Filistîn musliman û hatta mesîhiyan jî ezar dikin. Umetê Îslamî divê bi dengê yek û bi yekîtiyê be, da ku karî li dijî zulumê bisekin."
Şêx Henîne di axivê xwe de pêşxist: "Eza her muslimanê li her cîhê dinyayê, eza me ye; û şadîya wî şadîya me ye. Îro ji her demê zêdetir hewceya yekîtiya saf, hevbextiya dilan û vegerê bo prinsîbên Pêxemberê Rahmetê hene."
Ew di dawiya axivê de bi du‘a ji bo neteweyên mazlûm a herêma got: "Ji Xwedê dixwazin ku xelka me li Filistîn, Libnan û hemû welatan ku musliman di wan de ezar dibînin, biparêze."
.......
Dawiya peyamê/
Your Comment