  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Şêx Xazî Henîne: Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:""Umetê Îslamî hewceya yekîtiyê ye; dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê."

28 November 2025 - 20:11
News ID: 1755147
Source: https://fa.abna24.com/news/
Şêx Xazî Henîne: Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:""Umetê Îslamî hewceya yekîtiyê ye; dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê."

Şêx Xazî Henîne, serokê Civata Alimanê Muslimên Libnanê, di nav roja îmsalê jiwanê yên Ehli Sunetê Parsiyan de, bi pêşxistina pêdiviya yekîtiya Îslamî, daxwaz kir ku musliman vegerin bo axlaqê Pêxemberê (s.x.a) û bi hevkarî li dijî zulumê rabin. Ew got ku salawat li ser Pêxemberê xotina dilan e û diyar kir ku xulqê baş di belavkirina dînê de rolek girîng heye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S.X)-ABNA- : Şêx Xazî Henîne, serokê Civata Alimanê Muslimanên Libnanê, di nav roja îmsalê jiwanê yên Ehli Sunetê Parsiyan de got: "Umetê Îslamî ji her demê zêdetir hewceya yekîtiyê, hevkarî û vegerê bo axlaqê Nebewî ye."

Şêx Xazî Henîne, ku bi daxwaza «Civata Giştî Qadimûn» heta bajarê Parsiyanê çû, îro di ayîna ibadî-siyasî ya jiwanê Ehli Sunetê vê bajarê de beşdar bû û axivî kir.

Ew bi pêşxistina cihê taybetî ya roja jiwanê di zanistên Îslamî de, roja jiwanê wekî demek ji bo civata dilan û yekîtiya musliman diyar kir û got: "Xwedê (c.c) roja jiwanê hilbijart ku musliman, bi hebe cudaîya neteweyî, reng, eşîret û mezheb, li hev bibin."

Şêx Xazî Henîne: Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:""Umetê Îslamî hewceya yekîtiyê ye; dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê."

Şêx Henîne bi nîşandana girîngiya salawatê li ser Pêxemberê Mezin (s.x.a) û cihê wê di rakirina xem û zêdekirina bereketê de, zêde kir: "Pêxember (s.x.a) got: her kes li ser min salawat bixwîne, Xwedê ji bo wî çendîn caran zêdetir du‘a û rahmet dide. Ji ber vê yekê di roja ku em li hev dibin, divê em salawat û zikirê Xwedê zêde bikin."

Serokê Civata Alimanê Musilman Libnanê bi pêşxistina ku da‘wet bo Xwedê tenê karê aliman nîne, got: "Her musliman dikare bi axlaqê baş, tevgera xweş, pêketina bi pîrozî, gotina xweş û muamela bi keremî bi malbat, dê û bav û hevalên xwe, mubelligê dînê Xwedê be. Dînê me dîna axlaq û muamela baş e."

Ew bi nîşandana pêdiviya yekîtiya Îslamî got: "Dijmin îro navbera şîa û sunni û mezhebên cuda cuda nake. Sîyonîst li Filistîn musliman û hatta mesîhiyan jî ezar dikin. Umetê Îslamî divê bi dengê yek û bi yekîtiyê be, da ku karî li dijî zulumê bisekin."

Şêx Xazî Henîne: Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:""Umetê Îslamî hewceya yekîtiyê ye; dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê."

Şêx Henîne di axivê xwe de pêşxist: "Eza her muslimanê li her cîhê dinyayê, eza me ye; û şadîya wî şadîya me ye. Îro ji her demê zêdetir hewceya yekîtiya saf, hevbextiya dilan û vegerê bo prinsîbên Pêxemberê Rahmetê hene."

Ew di dawiya axivê de bi du‘a ji bo neteweyên mazlûm a herêma got: "Ji Xwedê dixwazin ku xelka me li Filistîn, Libnan û hemû welatan ku musliman di wan de ezar dibînin, biparêze."

.......

Dawiya peyamê/

Şêx Xazî Henîne, Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:"Umetê Îslamî ji her demê zêdetir hewceya yekîtiyê ye. Dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê; em divê yekbin"
Şêx Xazî Henîne, Serokê Civata Aliman a Mûslimanên Libnanê, got:"Umetê Îslamî ji her demê zêdetir hewceya yekîtiyê ye. Dijmin navbera şîa û sunniyê cuda nakê; em divê yekbin"

Your Comment

You are replying to: .
captcha