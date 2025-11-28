Tirkiyê bi hêviya kontrolkirina Kurdên Sûriyê, girtina Ocalan rewa dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Abdullah Ocalan، rêberê girtî ya PKKê، di bûyerekî neobî çavdêrkirî yê di siyaseta Tirkiyeyê de، bi civînê ku bi endamên parlemana partiya hukmdar re kir، dest bi peyvegiriyeke nû li rûmeta siyasî kir. Ev bûyer dibe ne tenê li ser rêyên çareseriya pirsa kurdî، lê herwisa li ser têkilîya navbera Dîmeşq û hêzên SDFê jî bandorê bilind hebê.
Çavkanî dibêjin beşek ji axaftinan navbera heyeta şandî û Öcalan li Imralî li ser rêkûstina Dîmeşq–SDF bûye.
Girêdana Qewatî ya Sûriyê
Navbera Dîmeşq û SDF، mifteyê bingehîn e li ser hewldanên Tirkiyeyê ji bo biryara dawî ya pirsa kurdî. Ankara hêvîdar bû ku di dawiya danûstendinan de، Ocalan dikaribû li ser hêzên SDFê karîjîyê bide، da ku wan ji xweserxwazîyê biçekê lax bikin.
Lê civîna rojê Duşemê nîşan da ku Ocalan hîn amade nîn ku li dû re xala stratejî dane—wekî ku di 2013an de jî ferman da ku hêzên kurdên Sûriyê nebin parçeyek ji şerê bi dijî Esed. Ew li ser nasandina fermî yê wê wekî alîkarê danûstendinê têkiz dike.
Mazlûm Kobanî: “Divê ez bi şahsî bi Ocalan re civîm”
Mazlûm Kobanî di axaftina xwe ya bi Mezopotamya Ajansı re got ku divê bi şahsî bi Ocalan re civî، û wî dikare rê li hem aştiya Tirkiyeyê û hem têkilîya Dîmeşq–SDF vekete.
Wî jê hat pejirandin ku rojane li ser sed hezar hêz، mijarên neftî û pêşahî bi Öcalan re têne gotût-gotû، û Tirkiyê ne divê ji vê mijarê bitirsê.
Gumaniya Ankara
Li gorî çavkanî، Ankara hîn ne ewle ku Ocalan di encamê da razî bibe da ku Kobanî û Îlham Ehmed xwestinên Tirkiyeyê qebûl bikin.
Endamên AKPê wek Ömer Çelîk jî dibêjin: “Em bi gotinên wan kar nakin، girîng tevgerê ye. SDF divê çak bidê.”
Kêşeya Rayê Giştî
Anketên civakî nîşan dikin ku gelekî zêde ji gelê Tirkiyeyê dijî danûstendina bi Öcalan ne، û ev civîn bûye mijarekî hestyar li siyaseta nêzîk.
CHP jî amade nebû ku beşdarî civînê bibe، û daxuyaniyên xwe kir ku dixwaze bi Selahattin Demirtaş re civît.
Rolê Erdogan
Erdogan bi awayek hesapkirî dixwaze li vê mijaran dûr bimîne da ku xwe di nav nêtawexwazan de nerîtî bê navê pêk bîne—wekî ku li 2015an jî şer bi PKKê ji nû ve destpêkir. Lê her çiqas li Sûriyê berdewamî tune be، Erdogan nikare dengên kurdan qedexekî bibîne، û bo serketina 2028 jî têr nabe.
Rêberê PKKê yê girtî Abdullah Ocalan niha bûye yek ji aktorên sereke di siyaseta Tirkiyeyê de; Pozîsyonek ku derfetê dide wî ku bandorê li ser pêşeroja Tirkiye û Sûriyeyê bike, û ev guhertin yek ji guhertinên herî girîng di dîroka Tirkiyeyê de ye.
