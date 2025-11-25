Serdana Elî Larîcanî bo Pakistanê wekî xalek werçerxê di hevsengiya hêzê ya herêmî de tê hesibandin

Ajansa Nûçeyan a EhlulBayt-Elî Larîcanî, Serokê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê û nûnerê Rêberê giranqedr ê Îranê, di Mijdara 2025an de serdaneke fermî li Pakistanê kir. Larîcanî serdana xwe wekî "welatekî dostane û bira" bi nav kir û girîngiya krîtîk a her du welatan ji bo ewlehî û hevkariya herêmî tekez kir. Armanca serdanê xurtkirina têkiliyên siyasî, ewlehî û aborî di navbera her du welatan de ye û nîşana ji nû ve şekildana hevsengiya hêzê li herêmê ye.
Larîcanî piştgiriya Pakistanê ji bo Îranê wekî mînakek jibîrnekirî ya hevgirtinê bi nav kir, nemaze di dema şerê ku Îsraîl û DYA li herêmê dimeşînin. Serdan li ser kûrkirina hevkariya di navbera her du welatan de di warên ewlehî, parastin, siyaset û karûbarên aborî de sekinî. Ev wekî gaveke stratejîk a di wextê xwe de tê dîtin, nemaze di ronahiya dînamîkên cîhanî û herêmî yên ku bi lez diguherin li herêmê.
Pispor serdana Larîcanî wekî gaveke girîng ber bi bidestxistina aramiya herêmî ve dibînin. Ev serdan wekî nîşanek berbiçav a pabendbûna têkiliyên Îran-Pakistanê ji bo bilindkirina wan bo astek nû ya stratejîk û pêşxistina hevkariya herêmî xizmet kir. Tê payîn ku Pakistan û Îran di warê terorîzm, ewlehiya sînor û entegrasyona aborî de hevkariyê bikin.
Di dawiyê de, tê gotin ku ev serdan beşek ji hewldanên Îranê ye ji bo avakirina têkiliyên hevseng bi hêzên herêmî re û tê plankirin ku têkiliyên bi welatên din ên cîran re li gorî vê yekê werin xurtkirin. Serdana Elî Larîcanî ya Pakistanê rê li ber pêşketinên girîng di siyaseta herêmî û mîmariya ewlehiyê de vekir.
Dawiya Peyam/
Etîket:
Elî Larîcanî
Pakistan
Hêza Herêmî
Îran
Your Comment