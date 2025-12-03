  1. Home
Fîdan bi Serokê Parlamentoya Îranê Muhammed Baqir Qalîbaf re civiya

3 December 2025 - 13:22
"Wezîrê Derve ya Tirkiyê Hakan Fidan di Tahranê de bi Serokê Meclîsa Îranê Muhammed Baqir Qalibaf re civîna kir. Di civînê de li ser pêşxistinên herêmî, têkiliyên duwelatî û qada hevkarî axaftin."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Di berdewamiya seyrûsefera xwe ya dîplomatîk a li Tehranê de, Fîdan duh ewil bi Wezîrê Derve yê Îranê Ebas Îrakçî re hevdîtin kir û piştî hevdîtinê civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xist û tê de nirxandinên dualî hatin kirin. Piştî van pêwendiyan Fîdan bi Serokê Parlamentoya Îranê Galibaf re jî hevdîtinek pêk anî.

Hat hînbûn ku di hevdîtina Fîdan a bi Galîbaf re geşedanên herêmî, têkiliyên dualî û qadên hevkariyê hatin axaftin

Dawiya Peyam/.

