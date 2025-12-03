Fîdan bi Serokê Parlamentoya Îranê Muhammed Baqir Qalîbaf re civiya

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Di berdewamiya seyrûsefera xwe ya dîplomatîk a li Tehranê de, Fîdan duh ewil bi Wezîrê Derve yê Îranê Ebas Îrakçî re hevdîtin kir û piştî hevdîtinê civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xist û tê de nirxandinên dualî hatin kirin. Piştî van pêwendiyan Fîdan bi Serokê Parlamentoya Îranê Galibaf re jî hevdîtinek pêk anî.
Hat hînbûn ku di hevdîtina Fîdan a bi Galîbaf re geşedanên herêmî, têkiliyên dualî û qadên hevkariyê hatin axaftin
Dawiya Peyam/.
Your Comment