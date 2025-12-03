Meriv çawa hêrsê kontrol bikin?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Kesek ji nêzîkî min re teqez kiriyê. Her çiqas hewl didim ku bibîrim, ser neketiye. Tenduristî xweserî jî min li ber vengartinê danîye. Çi bikim؟
Rewşa mirov di ber karên bêaxlaqî ya kesên din de dikare çend awayî cewabê bide. Hin kes xerabî bi xerabî vedigerînin, hin jî mezintir dikin û vengartinê diceribînin. Lê hinek mirov jî li ser xataya kesan derbas dibin, wan dibaxşin, an jî bi kirinên baş têkilîya xwe yên axlaqî li asta bilind derdikevin.
Di çavdêriyê Îslamê de, baxşî, derbasbûn û têkilîya baş wekî rûmetek axlaqî hatine damezrandin. Qur’an dibêje:
«Xwe bi tiştê başê tiştê xerabê red bike.» (1)
Îmam Sadiq (S) jî di peyva xwe ya bi Ebdullah bin Cundeb re dibêje:
«Bi kesê ku têkilîya xwe bi te qutand, têkilî ava bike; kesê ku ji te winda kiriye, bide; kesê ku bi te xerabî kiriye, başî bike... û kesê ku ji te zilm kiriyê bibaxşe.» (2)
________________________________________
1. Pêkanîna Bawerî
Yek ji sedemên girîng yên ku mêjûlên vengartinê ji ser çiya bajar dike, bawerî li adletê Xwedê ye. Yekem, mirov eger bawer hebê ku dîwana Xwedê bi riyazet û dad tê meşandin, dibe ew vexwaze ku adlet bi destê Xwedê biparêze. Bawerî li rojê qiyametê jî xweşiyekî manewî ye ku ewê ev xwesteya vendanê biçûk bike.
________________________________________
2. Pêkanîna Kirinê
Kine di dilê mirov de wekî çîlekê têgihiştinê têk dike û rê li pêşê wê digire. Ji ber vê sedemê, mirovekî aqil cihê kînê daxistine dide kirinên baş, xulamatiyet û pêşvebirina rûhî.
________________________________________
3. Rêveberiya Tewî
Kesê vengartinê her gav tewîyeke wisa ye ku li bin ê tev û bi nermî têve meşînê tê şaşandin. Ji bo ku ev hevîyên dijwar beterin, divê mirov xwe li tewîyan kontrol bike; bi warzîş, huner, xebatên zanistî û çalakiyên din, minakên xwe digire û fikra vengartinê li dû diaxive.
________________________________________
Sûdên Baxşî
1. Aramî
Yekem kesê ku dibaxşe, xwe bi aramî digihîne. Wextê ew derbas dibe, kesê ku xerabî kiribe jî dibe xecel û pêşîman.
2. Mezinbûna Mîratê û Rahmeta Xwedê
Baxşî di destpêkê de ji xwe rewş dide; di dawiyê jî rê li rahmeta Xwedê vedike. Qur’an dibêje:
«Bibaxşin û derbas bin—gelo ne dixwazin Xwedê jî we bibaxşe؟» (3)
3. Guherandina Dijminî bi Dûsti
Qur’an di vê derbarê de dibêje:
«Baxtirîn tişt bi xerab re bersiv bide, û dijmin dê wekî hevalê te bibe.» (4)
4. Serefrî û Qedr
Îmam Baqir (S) dibêje:
«Sê tişt mirovan bi rûmet dike: derbasbûnê li zalim, daxistinê li kesê ku winda kiriye, û têkilîya kesê ku dîsa dora te qutandiye.» (5)
________________________________________
Zararan Vengartinê
1. Vengartin kîn zêdetir dike û aramî nedide.
2. Têkilîyên mirov li nav çerxa dijminiyê û teqezkirinê dide.
3. Mirov piştî vengartinê hîsên pişgumanî, poçîtî û xemgînî dide.
4. Vengartin ziyan dibe—li rûh, jism, aborî anîrî—û vê diyarîyê nav axlaqê di bin xwînê dike.
5. Vengartin rê yê pêşîyê, tûbeyê û guherîna kesê ku xeta kiriyê tê digire.
6. Her dijwetî dikare fursateke be ji bo pêşvebirina fazîletên mirovî, wek sabr, kûmtirînê û qebûlê renc.
________________________________________
Encam
Di giştî de, li gor heman bingehan axlaqî û nasnameya dînî, têkilîya bi baxşî ve ne nîşanê lawazîyê ye, lê hilbijartineke şinasdar û aqilane ye. Kesê ku vengartin tê daxistin, bawerî li adletê Xwedê hebûna xwe şermezar dike û dizane ku rêyi beriya xwe çêdibe. Di dîrok û rûhê civakî de, baxşî pêk tîne aramî, rahmeta Xwedê, û guhertina dijminî bi hevaltiyê. Ji aliyê din jî, vengartin kîn zêdetir dike, baraket ji nav têgihiştinê dakêşe, û rûha mirovê bi giraniyên xwe têkoşînê digire.
Jêrîn
• «اِدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَهَ»، مؤمنون، آیه ۹۶ «Bi yê ku çewtî kir bi karê baş red bike.» (Qur’an, sûreta Mu’minûn, ayeta 96)
1. «صِلْ مَنْ قَطَعَک وَاعْطِ مَنْ حَرَمَک وَ اَحْسِنْ اِلی مَنْ اَساءَ اِلَیْک و سَلِّمْ عَلی مَنْ سَبَّک وَ اَنْصِفْ مَنْ خاصَمَک وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَّلَمَک»،«Bi yê ku bi te qutî kir têkiliyê ava bike؛ bi yê ku ji te qetand bibexşe؛ bi yê ku ji te re çewtî kir karê baş bike؛ bi yê ku te qelîl kir silav bike؛ bi dijminê xwe bi dad û rêz re bikar؛ û yê ku ji te re zulum kir bibexşe.» (Ali bin Husên bin Şu’be al-Hurani, Tuhaf-ul-Uqul, serê Eli Ekber Xafari, Qom, Mû’esseseya Neşrê Îslamî, çapê duyem, 1404 Q, rûpel 305)
2. «وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَکمْ»، نور، آیه ۲۲«Û divê bibexşin û divê bi af re bin؛ ma na hez dikin ku Xwedê ji we re bibexşe؟» (Qur’an, sûreta Nur, ayeta 22)
3. «وَلاتَسْتَوی الْحَسَنَهُ وَلا السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاِذا الَّذِی بَیْنَک وَ بَیْنَهُ عَدوَهٌ کاَنَّهُ وَلِی حَمِیمٌ * وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقّیها اِلاَّ ذُوحَظٍّ عَظِیم»، فصلت، آیات ۳۴ و ۳۵«Karê baş û karê çewt wekhev nîn؛ bi karê baş çewt red bike، dema ku yê ku bi te dijminî heye، wek hevalê nêzîk bibe. Lê ev derecê ne ji her kesî ye، tenê yên ku sabr hene û ji şerefê mezin behra xwe hene، ev derecê digihîjin.» (Qur’an, sûreta Fussilat, ayetên 34–35)
4. «ثَلَاثٌ لَایزِدِ اللّهُ بِهِنّ الْمَرْءَ اِلَّا عِزّاً: اَلصَّفْحُ عَمّنْ ظَلَمَهُ وَ اِعطَاءُ مَنْ حَرُمَهُ وَ الصِّلَهُ لِمَنْ قَطَعَهُ»، «Sê tişt hene ku Xwedê bi wan mirov bi şeref dide: af ji yê ku zulum kir، dan ji yê ku qetand، û têkiliyê bi yê ku qutî kir.» (Muhammed bin Ya’qub al-Kulaynî, al-Kafi, serê Ali Ekber Ghafari û Muhammed Axundî, Tehran, Dar-ul-Kutub al-İslamiyye, çapê çarem, 1407 Q, cild 2, rûpel 109, babê (al-af))
Heskirina hêrs û tolhildanê ya li hemberî neheqiya ku li me tê kirin, xwezayî xuya dike; Lê efûkirina xeletiyên kesên din, tewsiyeyek e ku Îslamê gelek pê li ser kiriye.
