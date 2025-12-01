Di merasima vekirina 48emîn pêşbirka neteweyî ya Qurana Pîroz de; Fazel Lenkeranî: Yekane rêya îslahkirina civakê, pêbendbûna bi rastî ya Quranê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Ayetullah Cewad Fazil Lenkeranî, di merasima vekirina 48emîn pêşbirka neteweyî ya Qur'ana Kerîm li warê Qur'an, Nehc Ul-Belaxê û Sehîfe Secadîyeyê ku îro berî nîvro li salona konferansê ya Seyîdsehata Îmamêdiyê hat lidarxistin. Qumê tekez kir: Yek ji nîmetên mezin ên sîstem û inqilaba islamî ew e ku Qur'an, Nehc El-Belaxe û Sehîfe Secadiye ketiye qada jiyana xelkê û îro ji demên berê zêdetir bala wan tê kişandin.
Wî her wiha got: Alîkariya Quranê bi tu pirtûkên din re nayê berawirdkirin û piştî şoreşê jî guhdana bi xwendina Quranê, zanîn û hizirkirina Qur'anê pêngaveke berçav çêbûye.
Endamekî mamostayên meclîsa Qumê destnîşan kir: Quran ne tenê pirtûkek xwendinê ye; Ger civak, karmend, qad û zanîngeh ji rastiya vê pirtûkê dûr bin, dê zirareke mezin bibînin. Xwedayê mezin di ayeta “Ewên ku pirtûk ji wan re hatiye dayîn, wê bixwîne, rastiya xwendina wê bixwîne, yên ku bi wê bawer kirine û kî bi wê kafir bibe, ew cewrkar in.” El-Xaserûn dibêje ku baweriya rast bi Quranê bi xwendina rast ve girêdayî ye; Û terikandina vî mafî asteke kufrê bi kitêba îlahî ye.
Ayetullah Fazil Lenkeranî, bal kişand ser vê yekê ku mafê xwendinê di hedîsan de tê wateya bicihanîna tam bi talîmata Qur'anê û wiha got: "Qur'an pirtûkeke berfireh e; pirtûka bawerî, exlaq, siyaset, civak, perwerde û hemû warên jiyana mirovan e. Di vê pirtûkê de nehêniyên sereke yên hîdayetê hene û tu kes nikare bigihêje şîretên Qur'anê ku bêyî Qur'anê îradeya min dûr bixe. û Sunnetê tu cihê ku biçin tune.
Serokê Kompleksa Perwerdehiya Lêkolînê ya Îmam Ethar (Silavên Xwedê lê bin) nêrînên hin mezinên wê qadê nirxand û wiha pê de çû: Quran mirov bi nav û sifatên xwedayî diafirîne; Ne tenê di xuyabûna xwendinê de, lê di kûrahiya giyanê de. Dema ku mirov bi Qur’anê ve girêdana xwe bibîne ronahî dikeve dilê wî û mifteya hîdayetê distîne.
Wî bal kişande ser wê yekê ku hîn jî zanîna civakê ya li ser Quranê têrê nake û wiha dewam kir: Ligel hewildanên mezin ên saziyên Qur'anê, bijareyên me hîn jî wek ku divê rastiya Quranê nizanin. Girîngiya Qur'anê tê wateya bicihanîna pratîkî ya wacib, qedexe, exlaq, siyaset û civakê. Ger berpirsê zanîngehekê yan jî qadekê di pratîkê de guh nede Quranê, pirsgirêk ji vir tê.
Ayetullah Fazil Lenkeranî li ser ayeta "Û yên ku xwe bi kitêbê digirin û li nimêjê radibin, ji bo domdirêj xelat tune ye" de wiha got: Di vê ayetê de tê gotin ku tekane rêya îslahata civakê girtina Quranê ye. Ne tenê xwendin. Xwendin sivik e, lê ya ku mirov bilind dike Qur'ana kirinê ye.
Her wiha ji saziyên çandî yên welêt re pêşniyar kir: Ewqaf, Rêxistina Ragihandinê û Wezareta Îrşadê ji bo her çînekê ayetên guncaw derxin û rave bikin. Polîs, sîstema dadwerî, meclîs, bazar û beşên din ên civakê her yek ayetên xwe yên taybet hene. Ewlehî, emanet, xezîne, malbat, di Quranê de rêz û çarçoveyek zelal heye, lê me ev kapasîteya ku tê xwestin çalak nekiriye.
Endamê civata mamostayên mezheba Qumê got jî: Quran pîvana rêvebirina civakê ye û kes nikare bêje ku tenê aqilê mirov dikare civakê pêş bixe. Sedem rêzdar e lê sînordar e. Gelek nirxên weke şehîd, berxwedan û fedekarî tenê bi aqil nayên fêmkirin; Ya ku wan rave dike Quran e.
Fazil Lenkeranî amaje bi erkên karbidestan kir û got: Ji rêberê giranqedr ê Înqilabê heta asta herî nizim a îdareya welêt, ew mecbûr in ku xwe bi Quranê vegirin. Lê mixabin di gelek waran de ti nîşana desteka pratîkî tune. Sûka Qomê berê bi xwendina Quranê dest pê dikir; Îro çiqas jê maye?
Mamosteyê fiqh û prensîbên momostaye Qumê diyar kir ku Quran bihêztirîn şîretkar û mizgînê mirov e û destnîşan kir: Her kesê ku di jiyanê de bi pirsgirêk, nerehetî û nebaşiyan re rû bi rû bimîne, divê xwe li Quranê bigere û pê nas bike. Qur'an ewledar e û ji wê bi hêztir tu mizgîn tune ye.
Di dawiyê de wiha got: Ji bilî Quranê tu versîyoneke din ji bo çaksazkirina civakê tune ye. Ger civakek ji Quranê dûr bikeve, ji xeynî fesadî, tevlihevî û dejenerebûnê pê ve tu tişt namîne. Pabendbûna bi Quranê rêya ku Xwedê ji bo bextewariya mirovan daye ber xwe û reformkerên rast ew in ku di jiyana xwe ya şexsî û civakî de vê rêyê dişopînin.
