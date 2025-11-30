"Exlaqê Malike Eşter"

**Navenda Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu Beyt (S.X) – ABNA- Rêberê giranqedre Şoreşê Ez gazî bikaranîna exlaqê dikim ji bo ên biçûk ên Bereyê. Exlaq çi ye? Ew hestyarî û bêhnfirehî, bêhnfirehî û bersivdan, rastî û dilpakî, wêrekî û xwefîdakirin, pakitî û pakitî ye. Bereyî ji bo ku hêmana vê avahiya hişk wekî din hişk bimînin, hewcedariya van pêkan in. Heke hûn dixwazin ku vê avahiya bilind wekî kelehek hişk û hişk li hember dijminan bimîne, divê hûn van rêzikên exlaqî bi cih bînin; bêhnfirehî nîşan bidin, bêhnfirehî nîşan bidin, exlaq nîşan bidin, pakitî nîşan bidin, nimûneyên mezin ên Serdema Îslamê li ber çavan bigirin. Divê em ji aroganziyê dûr bisekinin, ji xweperestî dûr bisekinin. Malik-Eşter bi wî meqamî, bi wî wêrekî, bi wî cihê ku nêzî Mîrê Bawermendanhz. Îmam Eli(SILAV LêBIN) bû, li kuçiyan digeriya, kurikek wî nas nekir, wî pê re henek kir, dibe ku kevirek ber bi wî ve avêt;**
**Mînakî, dît ku mîrovek diçe, dest bi henek kirina wî kir; piştre Malik-Eşter derbas bû, kesên ku wî menzere dîtin, ji kurik re gotin: 'Tu fêm kirî ku tu çi kirî, tu fêm kirî ku tu kî henek kirî?' Kurik Malik-Eşter nas nekiriye, got 'Na.' Gotin: 'Ev Malik-Eşter bû.' Kurik bi heyecan bû; naha ew bi tena serê xwe, an bi bavê xwe re, an bi hevalên xwe re, bi bezê hatîn ku bi awayekî lêborînê bixwazin da ku ji wan re bibe sebeba kêşeyê; Ew li dû Malik-Eşter ketin, dîtin ku wî hatibe mizgeftê, nimêjê dikir; Ew hatin pêşiya wî û dest bi lêborînê kirin; Malik-Eşter got: 'Ez hatim mizgeftê da ku nimêjê bikim, dua bikim ku Xudayê Mezin xeletiya vî xortê bibexşîne!' Binêre, ev dilsozî, ev hestyarî, ev aqildarî, ev mezinahî ye. Divê em û hûn jî van fêrbibin.**
*Gotîn di dîdara endamên Koma Bilind a jibon Mustazefîn de, li sala 06/09/1393.*
