Daxwaza zêde ya Îsraîlî yan ji bo wergirtina pasaporta Ewropî zêde dibe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Rojnameya Yediot Aharonot di çapa xwe ya elektronîkî de bi hezaran Îsraîlî li ber Balyozxaneya Portekîzê ya li Telavîvê rêz kir; Piştî ku balyozxaneyê daxuyand ku bêyî rezervasyonek berê ji bo derxistin an nûkirina pasaportê randevûyek peyda dibe, rêz çêbûn.
Balyozxaneya Portekîzê ya li Îsraîlê ragihand ku wê kampanyayek bi navê "Vegera Paşerojê" daye destpêkirin ku di vê çarçoveyê de serlêder dikarin ji bo mehên pêş ên Çile û Sibatê randevûyê bistînin, çi ji bo nûkirina pasaporta xwe an jî wergirtina karta nasnameya Portekîzî, bêyî ku li ser înternetê li bendê bin û tenê li rêzê bisekinin.
Ev daxuyanî bû sedema rêzên bê hempa. Hin beşdaran gotin ku ew bi saetan li bendê man, hinên din piştî dîtina dirêjahiya rêzê biryar dan ku derkevin.
Jinek ji devera "Rişon Letzion" got: Ez demjimêr 08:00 sibê hatim û niha demjimêr 22:20 e. Rewş dîn e. Min dixwest vegerim lê ez bawer bûm ku bimînim. Berî min nêzî 500 kes hene.
Îsraîlîyekî din ji rojnameya Yediot Aharonot re got: "Ez hatim ku pasaporta xwe ya Portekîzî nû bikim... Ez ji welatê xwe hez dikim, lê pasaporta Portekîzî gelek derfetan diafirîne, bi taybetî li Ewropayê, çi ji bo xwendinê, çi ji bo gera bê sînor."
pêla koçberiyê
Ev pejirandina berfireh di demekê de tê ku daxwaza Îsraîlî ji bo bidestxistina pasaportên Ewropî - bi taybetî pasaporta Portekîzî - pir zêde bûye; Pasaportek ku rê dide tevgera azad li welatên Yekîtiya Ewropî û berjewendîyên perwerdehî û kar.
Di vê derbarê de rojnameya Calcalist a Îsraîlê ragehand ku pêla koçberiyê ji Îsraîlê berferehtir dibe. Li gorî lêkolîna sê lêkolînerên navdar ên zanîngeha Tel Avîvê (Profesor Iti Ater, Profesor Nitai Bergman û Doron Zamir) di navbera Çile 2023 û Îlona 2024 de nêzî 90 hezar Îsraîlî koçber bûne. Koça 50,000 kesan di sala 2023-an de û 40,000 kes di 2023-an de koçber bûne. hevseng.
Li gor vê rojnameyê, encama metirsîdartir a vê proseyê, ji destdana 1.5 milyar şêkel (395 milyon dolar) ji dahatên bacê yên hikûmeta Îsraîlê di vê heyamê de ye; Hejmara ku salane nehate dubarekirin eger koçber li Îsraîlê bimînin.
................................
Dawiya peyamê/
Tags
Israel
Portugal
pasaporta Ewropayê
Tel Aviv
pasaporta Portekîzê
Nûçeyên têkildar
Your Comment