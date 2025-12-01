Desteya Serbixwe ya Mafên Merivan a Herêma Kurdistanê: Divê êrişkerên li gundê Lacanê bên naskirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Desteya Serbixwe ya Mafên Merivan a Herêma Kurdistanê ragihand ku tîmeke taybet a vê desteyê çûye cîyê bûyerê u digel çend kesên sivîl derbara bûyerê da gotûbêj kirîye u jibo wan aşkira bûye ku lêkolîn didome, gellek belge ji bo naskirina kesên êrişker hatine komkirin û her kesê bi çekê êriş kiribe, yê li gorî qanûnê himber da serederî were kirin.
Li gorî gotina şahidan, duh nîvro li gundê Lacanê ku nêzîkî Givêrê li sînorê parêzgeha Hewlêrê ye, hêzên emnî yên Herêma Kurdistanê êrişî xelkê nerazî ku xwazyarê derfeta karkirinê bûn kirin ku di encamê da ciwanek bi navê Irfan Behadîn Berzence hatîye kuştin u 13 kes jî hatine birîndarkirin. Bi dû vê bûyerê gundê Lacanê heta vê sibê hatîye dorpêçkirin u çend kes jî hatine girtin.
Medyayên PDk vê bûyerê sansor dikin ku ev yeka bûye sedema rexneyan nemaze ku duh dema tîma Kanala Nûçeyan a Kanal 8ê romala vê bûyerê dikir, hêzên emnî rê li ber girtin u kameraya kameramenê komê lê istandin. Di vê navberê da Dezgeha Mîtroyê di daxûyanîyekê da ev serederîya hêzên emnî yên Hewlêrê şermezar kir u bi teniştokê got: RPGya wî lê sitandin u şikandin, nave vê yekê jî datînin azadî? Bicihanîna destûrê?
