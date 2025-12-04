“Hêzên Mesûd Barzanî Tirkan tûrê dikin”

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Tirkiyê piştî ku wêneyên parastvanên çekdar û uniform pêşî yên Mesûd Barzanî di serdana dawî ya wî bo herêma Cizîrê ya li parêzgeha Şirnexê de belav bûn, Ankara bi tondî bersiv da û ji Herêma Kurdistanê daxwaza rovînakirinê kir.
Barzanî ku ji bo beşdariya di seminarekê de derbarê şairêkî kurd çû Cizîrê, lê vîdyoyên parastvanên wî ku bi çekên girîng û uniforma fermî û alaya Herêma Kurdistanê bûn, sedema tûrêbûna partiyên netewparêz yên tirk li Tirkiyê bû.
Devlet Bahçeli, rêberê Hereketa Netewî û hevkarê siyasî ya Erdoganên, ev beşdariyê wekî şano û sûkayeta serweriya neteweyî vasf kir. Wî got: ev sedema sûkayetê ye ku hin kes bi uniforma derve û çeki şerî li erdê me azadane têne-hatûçû.
Ofîsa Barzanî di bersivê de wê gotinan wekî encama hîsrê şovênîstî vasf kir û jî êşkere kir ku hemû hestyarîyên ewlemendî li gorî protokolên fermî yên navbera berpirsên Tirkiyê û Iraqê pêk hatine. Di beyannameyê de hatiye nivîsîn: Me bawer bû ku Devlet Bahçeli ji hîsrê regezperestiyê dûr bûye, lê diyar e ku hîn jî wisa na, û hin jî haman “gurga xolamêşîya kevn” e—bi vî cudahiyê ku vê carê di cilê pezê de derketiye.
