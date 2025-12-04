Hezretî Ummul Benîn tu carî nexwest zarokên wê wekî "esilzade" werin hesibandin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Navê hazretê Ummu’l-Benîn di dîrokê de wekî jinêkî bihewldar û xiradmand tomar bûye û rêya jiyana wî/bûnewa wekî nimûneyekî navdar ji wefadarîya agahane ji ser wilayetê diafirîne. Ew di cihêkê mezin bû ku şerafet, himmet û paqijî cihê sereke dihildan û piştî ku hat mala Emirê Mû’minîn, rola dayîkbûnê bi hîkmet û pîvanîxwazî xwe digirt. Çarxerya wê di parastina xwepênanên di malê de, taybetî rola wê li ber zarokên Hazretê Fatîma de, vekolînekî ron ji zanîna dînî û têgihiştina qîmeta Ehlê Beytê nîşan da. Ev taybetmendiyan jî bûn sedemê ku navê wê di bîr û bîranîna şîayan de wekî nimûneyekî basîret, qehremanî û perwerdeya welayetî maye û rêya pêşketina zarokên wisa ku Hazretê Ebbas di nav wan de bû, rê berdan. Li ser vê bingeha, ji bo vekolîna şêxsiyeta vê jinê navdar, bi Huce ul-Islam Seyîd Mihemedbaqir Elm’ol-Hedî asayişker û mamostê mekteba dinî, gotûbêjek pêk anîn ku encama wê ji bo xwêndkaran amade dike.
________________________________________
Daxwaz: Derbarê cîhê Hazretê Ummu’l-Benîn bibêjin
Hazret Fatîma bint Hizam, ku bi navê Ummu’l-Benîn (S) tê zanîn, yek ji jinên navdar û bêhevîna dîroka Îslamê ye؛ jinêk ku navê wê bi wefadarî، edeb، zanîna welayetî û fedaîbûnê girêdayî ye. Malbata wê, Bênî-Kilab, ji neçîrwantrin û şeriftrin etnîkên Ereb bûn û ev nasab û perwerdehiya xweber, pêşî pêş şexsiyeta wê taybet dike.
Piştî şehîd bûnê Hazretê Fatîma (s)، Emirê Mû’minîn Elî (S)، bi vê jinê zewac kirin. Emmê’l-Benîn ji destpêkê xwe dizanî wekî xizmetkarê mala Emirê Mû’minîn، bi edeb، rêz û evînê bi zarokên Hazretê Fatîma re tevger dike؛ heta gotiye ku: "Min Feytima nêbigirin، carek din wîdaran bifikirin û wê dilê wan dijîn."
Sema vê zewacê، çar zarokên bi qîmet li nav bûn: Ebbas، Abdullah، Jafar û Osman. Perwerdeha van zarokan، bi taybet Hazretê Ebbas، nîşaneyek ron ji cîhê ma’newî û edebiya xwe ye. Emmê’l-Benîn ji dîrokê ve zarokên xwe li ser evîn û tebe’iyetê ji Imam Huseyn (S.X) mezin kirin û pir caran dibû got: "Zarokên min feda zarokên Fatîma bin."
Bilindahiya Emmê’l-Benîn di rojevê Kerbelayê de hat asayîn. Ew ne ji ser nadanî، belkî bi têgihiştina tevahî yê welayetê، zarokên xwe di rêya Imama Aşûra da şandin؛ çimkî gazî welayetê zanî bû. Piştî Aşûra، dema ku agahiyên şehîd bûnê zarokên wî gihîştin، berî ku ji Ebbas an yên din bipirse، dibû got: "Ji Huseyn bimirin، çimkî zarokên min feda Huseyn bin." Ev cumle berzahiya rûhî û imaniya wê nîşan dide.
________________________________________
Piştî Aşûra، Emmê’l-Benîn çi kir?
Piştî Aşûra، li Medîneyê، Ummu’l-Benîn bû pênahê şermezaran û bêjerekî ji mazlumiyeta Ehlê Beyt؛ gotineke hatîye ku mirov li der malê wê dihestînin û wî bi mersiyên agirîn، peyama Kerbelayê dijî şewat da. Ji ber vê jî alimê dînê wê "Rovîya Aşûra" û "Jinê Wefadar" nav da.
Şexsiyeta Emmê’l-Benîn di çend sitran de ron dibe: zanîna dîrokî ya qîmeta Emametê، edeb û wefaadariya bênehayin di malê Ehlê Bet، perwerdeya zarokên fedakêr، hez û subreta ecêb di ber rojekirinan de، û rola girîng li parastina peyama Kerbelayê.
Şaş nîn ku di zîyaret û gotinên pêrover de، şîa cîhe bilind ji wê didin û wî wekî dayîkê şehîdperwer، jinê welayetî û nimûneyekî edeb û ixlas tê miraz dikin.
________________________________________
Hazret Ummu’l-Benîn di perwerdeya zarokan de çi mebde’ bikar anî?
Hazret Ummu’l-Benîn (S) ji jinên navdarî serdema destpêka Îslamê ye؛ ne tenê ji ber ku dayîka Hazretê Ebbas û sê birayên wî bû، belkî ji ber "riyaseta perwerdeyê" ku di mala Emirê Mû’minîn avakiriye. Çar bingeha pêşîn di perwerdeya wê de têne xuyang kirin:
1. Perwerdeya li ser وفاداریا tevahî ji welayet.
Mêhengê sereke ew bû ku zarokên xwe wekî "zarokên Alî" nes wekî zaroka xwe terbiye dike؛ dibû got:
"Ez zarokên xwe feda zarokên Fatîma kiriye."
2. Şecayeta bi edeb re têkildar kirin.
Şecayeta Ebbas û birayên wî şecayetekî zexm û bêhawerî nebû؛ edeb û disiplinê di bin wî de bû.
3. Perwerdeya hisêkî bê mevsim، bê aşkirî.
Ew dayîkekî dilsoz bû، lê evînê wî her gav li bin xizmeta Imamê wextê bû.
4. Rûhiyata xizmetê li Imamê.
Ew qet xwest ku zarokên wî "seyidzada" bihisibînin؛ belkî wî wan wekî "xizmetkarên Imamê" perwerde kirin.
________________________________________
Ma‘rifeta Ummu’l-Benîn ji çi derdixist?
Ma‘rifeta welayetî yê Emmê’l-Benîn، ne encama hisêkî demkî bû، belkî rîxistinên malbatî، perwerdeya dînî û zanîna aqilane ji qîmeta Emametê vedigirt. Malbata wê، Bênî-Kilab، navdar bûn bi وفاداریا li peydan، şecayet، rûmet û tẹrêdariya dînî، ku avahiyekî xoş bo pêşkeftina zanîna welayet pêşkeş kir.
Hesibê Emirê Mû’minîn ji bo zewaca bi Fatîma bent Hizam، di bingeha wê ma‘rifeta ma‘newî، aqilanî û rûhanî de bû. Ev hilbijartin tê nîşandan ku wî ji destpêkê şiyaye têgihiştinê ji Emametê hebû.
Ji bilî zanîna olî û terbiyeya malbatî, têgihîştina dil û ruhî jî di pêkhatina vê zanînê de rol lîstiye û bûye sedem ku Ummul Binîn ne tenê wek hevjîna Emîr El-Mûmînîn, belkî wek xanimeke zana û têgihîştî were naskirin. Kesayetek ku di bûyerên piştî Aşûrayê de dilsoziya xwe ya bi parêzgehê re eşkere nîşan da. Koka zanîna parêzgariyê ya Hezretê Ummul Binîn ji hevgirtina eşîrên eşîretî, hilbijartina bi mebesta mela, perwerdehiya ruhî û têgihîştina ji dil e û vê berhevokê ew kiriye mînakeke kêm a jineke xwedî feraset û dilsoziya bi parêzgariyê re.
Hezretê Ummul Benîn tu carî nexwest ku zarokên wî "asîldzada" û "Eşrefzade" bêne hesibandin; Ewî wana wek “xizmetkarên Îmam û Wîlayet” terbiye kirin Hz Ummul Benîn.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Navê hazretê Ummu’l-Benîn di dîrokê de wekî jinêkî bihewldar û xiradmand tomar bûye û rêya jiyana wî/bûnewa wekî nimûneyekî navdar ji wefadarîya agahane ji ser wilayetê diafirîne. Ew di cihêkê mezin bû ku şerafet, himmet û paqijî cihê sereke dihildan û piştî ku hat mala Emirê Mû’minîn, rola dayîkbûnê bi hîkmet û pîvanîxwazî xwe digirt. Çarxerya wê di parastina xwepênanên di malê de, taybetî rola wê li ber zarokên Hazretê Fatîma de, vekolînekî ron ji zanîna dînî û têgihiştina qîmeta Ehlê Beytê nîşan da. Ev taybetmendiyan jî bûn sedemê ku navê wê di bîr û bîranîna şîayan de wekî nimûneyekî basîret, qehremanî û perwerdeya welayetî maye û rêya pêşketina zarokên wisa ku Hazretê Ebbas di nav wan de bû, rê berdan. Li ser vê bingeha, ji bo vekolîna şêxsiyeta vê jinê navdar, bi Huce ul-Islam Seyîd Mihemedbaqir Elm’ol-Hedî asayişker û mamostê mekteba dinî, gotûbêjek pêk anîn ku encama wê ji bo xwêndkaran amade dike.
Your Comment