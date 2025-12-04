"Tirkiye di rêya xwestina bazara giştî ya tûrîzma helal de ye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Di cîhanekê de ku rêkeftina li ser xwestina mêvan û qezencandina pergalê tûrîzmê bêdud bi tijiye,eşiqeta “mistehr ji her dem rast e” êdî têr nake,îro şîare rastîn ev e ku “mistehr hevalê karê ye.”
Tirkiye bi tecrûbeya xemgîn ya çend sal berê، dema ku tûristên Ereb ji ber zêde bûnê netewezayî û qise û tecrîhate nefretinê rê li vê welêt girt، têgihîşt ku fêlkirinê li xwestên mêvanan dikare qezencên ne serastbar anî.
Pêşkeftina Tûrîzmê Helal li Tirkiyê
Li gorî rojekeya “El-Arabî el-Cedîd”، Tirkiye bi armanca xwestina 65 mîlyon tûrist، hejmara navendên ku nîşana şîn (Blue Flag) hene zêde kirin، û hertîşî hûrguliyên tûrîzmê helal bi hifza taybetiya mirovên musulman li xizmetên xwe zêde kirine.
Fehrî Eyt – şêwirmendê pergalê tûrîzmê – dibêje ku: nebergirtina goştê xwêz (goştê xezîr) an goştê ne helal، rakirina şerbêtên alkolî، dîtina mezgeft û ceyêrên nimêja، navendên tenduristî û rêbertiya qible، di nav girîngtirîn şartên tûrîzmê helal de ne.
Herwisa di kolanên avjeniyê û cîhanên meşqê de cuda kirina zayendî (jin/jin – mêr/mêr) tê rêvebirin.
Cihên Geştiyariyê yên Helal ên Navdar
Eyt zêde kir: Encara û Kapadokya cihên sereke yên tûrîzmê helal in، lê hemû parêzgehên Tirkiyê alîkarî ji bo vê celebê tûrîzmê pêşkêş dikin.
Bajarên balafirê Deryaya Reş herî zêde hûrguliyê tûristên Erebên musulman dikin، lê Stenbol jî hotele helal، kolanên avjeniyê helal û jî plajên taybet bo jinan heye.
Rêzeya Tirkiyê di Tûrîzmê Helal de
Li gorî rapora şirketê CrescentRating، Tirkiye nêzîkê de rêzeya duyemîn a cîhanê di tûrîzmê helal de girt؛ piştî Malezya û jorî Emarat û Endonezya.
Wezareta Tûrîzmê û Çandê ya Tirkiyê ragihand ku tûrîzmê helal takrîben 7% ji hemû hilanîna tûrîzmê sala 2024’ê pêk tîne، û Tirkiye hêvîdar e ku heta dawiya vê dehsalî bibe serdest û cihê yekem di tûrîzmê helal ya cîhanê de.
Tirkiye û cudahetina celebên tûrîzmê
Herçiqas Tirkiye li tûrîzmê helal di bêhnedanîyê de ye، lê hîn jî tûristên cîhanê tê xwestin.
Li gorî Murad Şakir – rêberê tûrîzmê li Stenbol – Antaliya bi xwezayê bedew، kolanên dirêj û şanên dîrokî، her sal zêde ji 17 mîlyon tûrist tê ragihandin، û cihê sereke ya tûristên Ewropî، Rûs û Ereb e.
Wî dibêje: Tirkiye di tûrîzmê şifahane، tûrîzmê helal û tûrîzmê zivistanî de pêşeng e، û serbastkirina tûrîzmê helal mafê tûristên din têr nake.
Mezinbûna bazar û pêşerojê tûrîzmê helal
Hesib tê kirin ku hejmara tûristên helal di cîhanê de heta 2030’ê 245 mîlyon bigihêje، û perçehiya wan takrîben 230 mîlyar dolar bibe.
Tirkiye jî 150 hotel û 160 cihên meşq û şengal taybet bo tûrîzmê helal amade kirine، û heta Hilberên Arayîşa Helal (kosmetîk) di ode û hammaman de pêşkêş dike.
Komîng û nûjenî li tûrîzmê helal
Tirkiye bi rêxistina komîngên tûrîzmê helal – wekî komînga sala borî ya li Îzmîr – her dem dawîkî pêşketinên vê celebe şop dike، û bi karûbarên pergalê û serdana karûbaran têkiliyê çêdike، da ku tecribeyek tevahî û li gorî destûrên musulmanan pêşkêş bike.
Dawiya peyam /
Etîket:
Tirkiye – Tûrîzm – Tûrîzmê helal – Bazara tûrîzmê – Tûrîzm li Tirkiyê
Tirkiye bi mebesta ku zêdeyî 65 milyon tûrîst bikişîne û di tûrîzma helalê de li dinyayê bibe yekemîn, ji bo tûrîstên misilman binesaziyê û xizmetên taybet pêş dixe.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Di cîhanekê de ku rêkeftina li ser xwestina mêvan û qezencandina pergalê tûrîzmê bêdud bi tijiye,eşiqeta “mistehr ji her dem rast e” êdî têr nake,îro şîare rastîn ev e ku “mistehr hevalê karê ye.”
Your Comment