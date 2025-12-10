  1. Home
Erdogan: Divê kurdên Sûrîyê werin jiçekirin

11 December 2025 - 00:20
Serokomarê Tirkîyê careka din ji YPG xwest ku li gorî Peymana 10ê Adarê çekên xwe daynin u tevli nijyara emnî ya hikûmeta nû ya Sûrîyê bibin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA -Receb Teyyîb Erdogan idia kir ku bicihanîna Peymana 10ê Adarê rêli ber bêistiqrarkirina SÛrîyê ya bi destê zilhêzên bîyanî digire u pêgirî ser avakirina Sûrîyeya hevgirtî u bi-istiqrar kir.

Erdogan ji YPG xwest ku tvlibûna di nav artêşa Sûrîyê da qebûl bike. Şayanî gotinê ye ku Hakan Fîdan Wezîrê Karên Derve yê Tirkîyê jî çend rojan berî nika li Duhê ev daxwaza kir. 



