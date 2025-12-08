Vîdyoya gotara mamosteyê zanîngeha Tirkiyê Dr.Îslam Ozkan di duyemîn Webinara navneteweyî ya Eniya Rûmeta Îslamî ya Îrana Îslamî de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Dr.:Îslam Ozkan, profesorê zanîngehê li Tirkiyeyê, di duyemîn webînara navneteweyî ya bi navê "Îrana Îslamî; Eniya Rûmeta Îslamî di Rûbirûbûna bi Rejîma Siyonîst re" de ku ji
Îsraîl ji damezrandina xwe ve her gav ji bo welatên herêmê gefek cidî bûye. Wî destnîşan kir ku rejîma Siyonîst, bi taybetî piştî gelek şerên di dehsalên borî de, bi pratîkî sînorên zelal tune ne û got: "Îsraîlê êrîşî hemû cîranên xwe kiriye û beşek ji axa wan dagirtîye."
Wî tekez kir ku Îsraîl di demên normal de ne xwedî şiyana rûbirûbûna bi welatên herêmê re ye û mayîndebûna wê bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî û hikûmetên Rojava ve girêdayî ye. Ozkan got: "Rejîma Siyonîst neçar e ku siyasetek bi tevahî êrîşkar bigire da ku hebûna xwe li Rojhilata Navîn bidomîne."
Profesorê zanîngehê behsa rola bîrdoziya siyonîst di motîvasyona polîtîkayên Îsraîlê de kir û wiha got: "Her çend Siyonîzm yek ji ajokarên sereke yên Îsraîlê be jî, nayê gotin ku piraniya Cihûyên ku li deverên dagirkirî dijîn bi vê bîrdoziyê ve girêdayî ne; tiştê ku wan zindî hiştiye asta bilind a refahê ye ku rejîma Siyonîst ji koçberan re peyda dike."
Ozkan tekez kir ku ev refah faktora sereke ya girêdayîbûna koçberan bi Îsraîlê re ye û wiha lê zêde kir: "Ger Îsraîl nikaribe vê astê refahê peyda bike, pêvajoya koçberiyê dê berevajî bibe û gelek Cihû dê neçar bimînin ku vegerin welatên xwe."
Wî awayê çêtirîn ji bo zextkirina li ser rejîma Siyonîst dorpêçkirina aborî, çandî û zanistî nirxand û diyar kir: "Her kiryarek ku Îsraîlê ji hêza aborî bêpar dihêle dê bibe sedema têkçûna projeya Siyonîst." Wî ji ber têkiliyên aborî yên berdewam ên hin welatên Îslamî bi Îsraîlê re xemgîn bû û got: "Heta ku cîhana Îslamî ceza û boykotan cidî negire, hewldanên din dê bi pratîkî bê encam bin."
Profesorê Tirk tekez kir: "Divê tu welatekî Îslamî rê nede ketin an derketina keştîyên Îsraîlî an keştîyên ku kelûpelên Îsraîlî hildigirin.Gaveke wisa dikare kapasîteya darayî û hilberînê ya Îsraîlê bi giranî qels bike."
Di dawiyê de, Ozkan behsa piştgiriya nedomdar a welatên Rojavayî ji bo Îsraîlê kir û destnîşan kir: "Di demek dirêj de, ev piştgirî dê berdewam neke, û her astengiyeke aborî û çandî dikare Îsraîlê neçar bike ku refaha welatiyên xwe biparêze, û ev yek dê derbeyek giran li projeya Siyonîst bide."
………………..
Dawiya Peyam/
Your Comment