Bersiva Bahçelî ji bo Mesûd Barzanî: Heta roja bimirim ezê wek gurê boz(gewr) bimînim

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rapora Kurdpress de qese kir:
Dewlet Bahçeli, serokê Partiya Hereketa Netewî ya Tirkiyê (MHP), di peyamê fermî de li ser elgeşîyên ofîsa Mesûd Barzanî bersiv da û diyar kir ku ev “tahrîkat” hîç tesîrê li ser prosesê aşitî nabe, ji ber ku ji bo Tirkiyê “peyaman Emralî û nirxandinanê Abdullah Ocalan” jî yên piçekê girîng in. Ew peyaman teswîr kir “xwedî aqil û li cihê xwe” in.
Bahçeli di seremoniya dayîna sertîfîka bo 22’an dema Akadêmîya Siyaset û Rêveberiyê ya partîyê de, peyamê weşand û bersiv da li peyaman ofîsa Barzanî û elgeşîyên navdewletî. Ew got:
«Her kes ezê min “gurê res” bêje, ezê heta roja ku ez jiyanê xilas bikim, hinekê gurê res bim.»
Bahçeli diyar kir ku ev axaftin û tahrîkat hîç tesîrê li ser wê û prosesê aşitî nabe, ji ber ku ew bi peyamanê Abdullah Ocalan re hez dike û wan “pir aqil û li cihê xwe” dizane.
Ew berdewam kir û li ser deklareyê ofîsa Barzanî û elgeşîyên tirkî got:
«Em hêvî nakin ku kesên ku dîsa li xeyalên kevn û mezhepperestî xwe berdin, dikarin rêya me fêm bikin. Em bi pê pê, bi îrade û baweriya xwe, li ser armancên mezin û pîrozê xwe diçe.»
Serokê MHP zêde kir:
«Armanca me Tirkiyeke bê teror e; armancekê mezin û hêrs, û em di rêya wê de bi heywanî û bêguman herît dikin.»
Bahçeli di dawiyê de bi raş kir peyamên Abdullah Ocalan:
«Peyamên Emralî pir aqil in. Komîsyona me di 4ê çileya de civata xwe kir û peyamên rûberê PKK’yê pêşkêş kir. Ew peyamên diyar û rasyonel in, û hemû me razî ne ku têkbirina prosesê aşitî hîç fayde nabe.»
Ew dîsa li ser ofîsa Barzanî got:
«Tahrîkatên Cizîra (gava Barzanî li Şirnak bû û ofîsa wî deklare kir) karê me nabe raweste. Li ser navê ‘gurê res’ ku min wergirt, ezê heta roja dawîn li ser heman pozîsyon bim. Inşallah tuşê aşitî balê duwemê xwe distîne û hemû gelê me ez başî wê firotina ditin.»
Bahçeli di dawiyê peyamê xwe de nivîsand:
«Em bi hevkariyê, diyalogê, razîbûn û aqilmendiyê re diçe. Divê em ceh û boş nehilînin, ne ku dû re bi berxwedan tê bikin. Em nikarin şansê dîrokî ku di sedsala borî de destê me dixehel, çi nebin. Bi rûmet û pîroyî, şerê birayên û xwişkanên kurdî jî dihêlin.»
