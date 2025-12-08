  1. Home
Yekîtîya Îslamî, Helwesta Welatparêz û Koma Dadperwerîyê Li Ser Hevrêzkirina Helwestan Lihev kirin

8 December 2025 - 21:55
Di civîneke hevbeş a li Hewlêrê de, hêzên Îraqî û Herêma Kurdistanê-Yekgirtûya Îslamiya Kurdistanê, Helwesta Nîştimanî û Koma Dadweriya Kurdistanê tekezî li ser hemahengiya helwestan û berdewamiya gotûbêjan ji bo çalakiyên hevbeş li Bexdayê kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Rapora Kurdpress`ê, li gorî daxuyaniyeke hevbeş a van hersê tevgerên siyasî, li baregeha Partiya Edaletê ya Kurdistanê li Hewlêrê, nûnerên Yekîtîya Îslamî ya Kurdistanê, Tevgera Helwesta Welatparêz û Partiya Edaletê ya Kurdistanê ji bo nîqaşkirina hevrêzî û çalakiyên hevbeş li Bexdayê civiyan.

Di vê civînê de, aliyan li ser rêbazên derbaskirina krîz û pirsgirêkên heyî, û her weha çawaniya parastin û pêkanîna maf, layiq û mafên destûrî yên welatiyên Herêma Kurdistanê nîqaş kirin û nêrînên xwe dan hev.

Di beşek din a daxuyaniyê de tê gotin ku hersê tevgeran li hev kirine ku civîn û hevdîtinên hevbeş bidomînin.

Di hilbijartinên parlementoya Iraqê de ku di 11ê Mijdara îsal de hatin lidarxistin, Tevgera Helwestê 5 kursî, Yekîtîya Îslamî ya Kurdistanê 4 kursî û Partiya Edaletê ya Kurdistanê jî 1 kursî bi dest xistin.

