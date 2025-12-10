Artêşa Îsraîlê ji Cotmeha 2023an vir ve 220 rojnamevanan kuştine dijminê herî xerab yê rojnamegeran + wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Li gorî amarên sala 2025`an ku roja Sêşemiyê ji aliyê Rêxistina Rojnamegerên Bêsînor ve hat belavkirin, 67 rojnamevan û rojnamevan li seranserê cîhanê di dema pêkanîna erkên xwe de yan ji ber cewherê karê xwe hatine kuştin ku nêzîkî nîvê wan li Zîvala Xezzeyê ji aliyê artêşa Rejîma Siyonîst ve hatine kuştin.
Li gorî Rêxistina Azadiya Çapemeniyê, "hejmara rojnamevanên ku di navbera 1'ê Kanûna 2024-1'ê Kanûna 2025'an de ji ber kiryarên sûc ên hêzên çekdar û çeteyên sûcên organîze jiyana xwe ji dest dane, zêde bûye." Ev rêxistin di raporta xwe de piştrast dike ku “rojnamevan namirin, lê têne kuştin”.
Şeş roj piştî ku dadgeha temyîzê ya Cezayîrê cezayê heft sal zîndanê yê rojnamevanê Fransî Christophe Glaze ji ber "rûmetkirina terorê" pejirand, Rêxistina Nûçegihanên Bê Sînor bal kişand ser rewşa 503 rojnamevanên girtî li 47 welatan (di nav de 121 li Çînê, 48 li Rûsyayê û 47 li Myanmarê). Rêxistinê herwiha 135 rojnamevanên wenda jimartin, hinek ji wan zêdetirî 30 salan girtî ne, û 20 rojnamevanên revandî, bi piranî li Sûrî û Yemenê.
Rêxistina Nûçegihanên Bê Sînor hejmara rojnamevanên ku di sala 2023an de hatine kuştin 49 e, ku yek ji herî kêm e ku di 20 salan de hatiye tomarkirin, lê şerê Îsraîlê li Xezayê, ku piştî êrîşa Hamasê ya bêhempa li ser başûrê Îsraîlê di 7ê Cotmeha 2023an de dest pê kir, di sala 2024an de dîsa hejmara wan zêde bû (66 li gorî hejmarên nûvekirî 65).
Anne Bocondet, rêvebira redaksiyona rêxistinê, di hevpeyvînekê de bi AFP re got, "Nefreta ji rojnamevanan ber bi vê yekê ve dibe, bêcezabûn ber bi vê yekê ve diçe."
Wî berdewam kir: "Rewşa rastî ya hikûmetan îro ew e ku ji nû ve balê bikişîne ser mijara parastina rojnamevanan û ne armanckirina wan."
Artêşa Îsraîlê; Dijminê herî xirab ê rojnamevanan
Rêxistina Nûçegihanên Bê Sînor, artêşa Îsraîlî wek dijminê herî mezin yê rojnamevanan dihesibîne, ku di 12 mehên borî de 29 hevkarên xwe yên medyayê di rêza erkê xwe de li herêmên Filistînê hatine kuştin, û herî kêm 220 ji Cotmeha 2023an ve, tevî yên li derveyî çarçoveya çalakiyên wan ên pîşeyî.
Digel ku divê rojnameger wek sivîlan li herêmên şer werin parastin, artêşa Israelisraîlî gelek caran bi armanckirina wan hatiye tawanbar kirin û bûye mijara giliyên tawanên şer.
Îsraîl, ji aliyê xwe ve, gelek caran bersiva tohmetan dide û dibêje ku ew Hamasê dike armanc, ku hem li Dewletên Yekbûyî û hem jî li Yekîtiya Ewropî wekî rêxistinek terorîst tê nasîn.
Weke nimûne, artêşa Îsraîlê piştrast kir ku wê nûçegihanê Al Jazeera Enas el-Şerîf kir armanc, ku ligel 5 rojnamevanên din di êrîşên esmanî yên Îsraîlê de di meha Tebaxê de hatin kuştin, û ew wek "terorîst" bi nav kir ku "xuya dike ku ew rojnamevan e". Wê demê Rêxistina Nûçegihanên Bê Sînor sûcdarkirina Îsraîlê bêbingeh dîtin.
Rêvebirê redaksiyona vê rêxistinê meyla "bêrûmetkirina" rojnamevanan "ji bo rewakirina sûcan" şermezar kir.
Wî teqez kir: "Tu guleyên bêserûber nehatine avêtin." Di rastiyê de ev hedefgirtina rojnamevanan a bi zanebûn e ji ber ku ew tiştên li van deveran diqewimin ji cîhanê re radigihînin."
Rêxistina Nûçegihanên Bêsînor her wiha tiştê ku jê re digot "saleke herî kujer li Meksîkayê di nav sê salan de" şermezar kir; Salek ku tê de neh kes "tevî sozên" Seroka çepgir Claudia Schinbaum, ku dê di 2024 de were hilbijartin, hatin kuştin.
Li gorî rêxistinê, mexdûran "pêşkeftinên herêmî dişopandin û şebekeyên sûcên organîze û têkiliyên wan bi derdorên siyasî re şermezar dikirin. "Wan bi eşkere gefên kuştinê wergirtin."
Li gorî Rêxistina Rojnamegerên Sînornenas, welatên din ên ku rojnamevanan lê jiyana xwe ji dest dane, Ukrayna ku 3 rojnameger lê hatin kuştin, nûçegihanê wêneyan ê Fransî Anthony Lalkin jî di nav de ye û Sûdan jî di nav de 4 rojnamevan mirin.
Amarên ku ji aliyê rêxistinên din ve li ser rojnamevanên hatine kuştin têne weşandin, ji ber rêbazên hejmartinê cuda ne.
Rêxistina Perwerde, Zanist û Çandê ya Neteweyên Yekbûyî (UNESCO) li ser malpera xwe ya înternetê ragihand ku heta sala 2025’an li seranserê cîhanê 91 rojnameger dê bên kuştin.
