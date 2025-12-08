şêwaza jiyanê | Meriv çawa bi feqîr û koleyan(Xulaman) re mijûl dibe

9 December 2025 - 01:12
News ID: 1759361
Source: https://fa.abna24.com/photo
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hz Emîrul Mominîn Elî (s.x) hezar kole bi destê xwe yê pîroz perwerde kir û di rêya Xwedê de azad kir. Her ku mal û milk digihîşt destê Pêxember, belengazan kom dikir û ji destê xwe yê rastê didan destê xwe yê çepê û digot: Min nexapîne, pereyên zer û spî... û di heman meclîsê(kombûnê) de diyarî her kesî dikir û dû re du rekat nimêja şikirdariyê dikir. (Amali Saduq r. 169)
