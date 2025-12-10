  1. Home
Cejna erka(teklîfa şer'î )keçên Kerkûkê li mezara Eskerîyan (S.X) Bi mebesta roja ji Dayîkbona Hz. Fatima Zehra (s.x) + wêne

11 December 2025 - 00:25
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - - Mezargeha Eskerîyin (A.S) di merasimeke bi heybet de, pîrozbahî li keçên bajarê Taşe Xurmato ya parêzgeha Kerkûkê hat kirin.

Ev rêûresm hevdem bi roja jidayikbûna hezretî Fatima Zehra (S) û bi amadebûna malbat û girûpên çandî hate lidarxistin. Ev merasîm bi boneya hatina keçan û dest bi erkên xwe yên olî hate lidarxistin.

Ev rêûresma bi xêr û xweş bi boneya salvegera jidayikbûna hezretê Fatima Zehra (s) û bi hevkariya komîta “Zehra Mezlûm” û komîta “Xadem Betul” hat lidarxistin.

Di vê merasîmê de ji aliyê mezargeha Eskeriyan (S) ve diyariyên bi bereket ji keçan re hatin dayîn. Ev diyarî weke bîranîneke manewî û nîşana destpêkirina riya wan a olî hatin pêşkêşkirin.

Malbatên beşdar bi xêrhatina vê kiryarê kirin û ev kiryara xwedî bandorên perwerdeyî û manewî di pêkhatina kesayeta keçan de di rêya Hz.

