Hûrgiliyên civîna girtî ya parlamentoyê; Biryarên di derbarê aborî û debara gel de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x) ABNA - Muhammedbaqir Qalîbaf, serokê Meclîsê, li ser civîna neeşkere ya îro ya Meclîsê got:
“Civîna me ji serê saet 8:05’an heta niha berdewam bû û mijarên têkildar bi kolaberg û pirsgirêkên aborî bi hemû aliyên wan hatin nirxandin.”
Her weha Abas Guderzî, axaftvanê Heyeta Serokatiyê ya Meclîsa Şûraya Îslamî, li ser vê civînê ragihand ku di civîna neeşkere de bankên Çandiniyê û Pîşesazî û Madenê hatin mecbûr kirin ku ji hilberîner û hinardekaran piştgirî bikin û hewl bidin ku diravên derketinê (arzên ji exportê) vegerin welêt.
Wî zêde kir:
“Bi berçavkirina fikr û xemên ku gel li ser pakêta siyaseta nû ya bazarê hebûn, ev mijar bi firehî hate gotûbêjkirin. Têkîdiya Meclîsê ev bû ku divê bicîhkirina siyasetekê nebe sedema tevliheviyê di bihayên bazarê de. Wateyê, şert û şertên pêwîst yên siyaseta ku ji aliyê dewletê tê bicîhkirin divê bi temamî were hesibandin, da ku em bibînin çavdêriya rast û ciddî li ser bazarê û hewlên peyda kirina malên bingehîn û pêdiviyên gel.”
Axaftvanê Heyeta Serokatiyê ya Meclîsa Şûraya Îslamî her weha got:
“Parastina hêza kirînê ya malbatan jî hate gotûbêjkirin. Wateyê, ew ku ji vê siyaseta nû û guheztina arza tercîhî bo dawiya zincîreyê di forma kolabergê ya malbatê de tê bandorkirin, ev hejmar divê ne hejmarek sabît be; lê her tim li gorî rewşa bazarê, arza tercîhî ya pêwîst ji bo kolabergê divê zêde bibe.”
