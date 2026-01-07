"Îslamofobî ya dewletê li Danîmarkayê; Hişyariya endamek komîteya mafên mirovan a Danîmarkayê derbarê şikestina azadiya dînî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan Navneteweyî ya a Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA–Yek ji endamên komîteya mafên mirovan a Yekîtiya Rêxistinên Neteweyên Yekbûyî li Danîmarkayê, bi rexnekirina berêwekêtiya hikûmeta vî welat, hişyarî da li ser lawazkirina azadiya dînî ya misilmanan û tekîd kir ku polîtîkayên nû yên hikûmeta Danîmarkayê dijî prensîpên demokrasî û mafên mirovan in.
Nivîsarê Ole Olsen di Rojnameyê de:
Ole Olsen, endamê komîteya mafên mirovan a YEK li Danîmarkayê, di nivîsekê de li rojnameya "Avisen Danmark" (rojnameyek neteweyî li Danîmarkayê) nivîsî: "Azadiya dîn û baweriyê mafekî bingehîn ê mirovan e ku hem di qanûna bingehîn a Danîmarkayê û hem di peymannameyên Neteweyên Yekbûyî de hatiye garantîkirin, lê beşek ji civaka Danîmarkayê, bi taybetî li hember misilmanan, vê prensîpê nayê dîtin."
Lêkolîneke Girîng:
Ew bi şîrovekirina lêkolîneke ku di heftenameya "Weekendavisen" de hat weşandin, diyar kir ku nêzîkî çarek ji welatiyên Danîmarkayî bawer dikin ku azadiya dînî divê misilmanan negire; berêwekêtiyek ku ew wekî "mirov ditirîne ù xemgîn dike" binav kir.
Polîtîkayên Cûdaxwaz yên Hikûmetê dijî Misilmanan:
Olsen di domandina gotinên xwe de, Rasmus Stoklund, wezîrê karûbarên koçberiyê yê Danîmarkayê, bi nebûna baldarîya aşkera ji bo parastina azadiya dînî ya misilmanan tawanbar kir û got: "Daxwaza wezîr ji şaredariyan ku bêje ka gelo ezan ji mizgeftan tê gotin, mînakek e ji tevdîra ewlehiyî ya bi "pirsgirêkek ne real" re, ji ber ku li gorî nivîskar, tu ezanek giştî nehatiye dîtin jî."
Ew her weha li ser gotinên Stoklund yên li ser qedexekirina misilmanan ji wergirtina xêriyên Kirîsmasê sekinî û ew wek hewldaneke aşkera ji bo afirandina dîkotomiya "em û ew" di civaka Danîmarkayê de binav kir; hewldanek ku ew got, bi berêwekêtiya navendên gel û xêrên xwecihî re nehatiye hev.
Ji Qedexekirina Perdeya Serî heta Girtina Cihên Nimêjê:
Ev çalakvanê mafên mirovan, plana qedexekirina burqa di dibistanan de jî wek tevgereke sembolîk û polîtîk binav kir û nivîsî: "Di dema ku bi pratîkî di dibistanên Danîmarkayê de xwendekarek bi burqa tune ye, ev plan tenê bi armanca girêdana misilmanên Danîmarkayê bi hereketên tundrêyê yên Taliban li Efxanistanê hatiye pêşkêşkirin."
Olsen her weha li ser biryara hikûmetê ji bo girtina odeyên îbadet û nimêjê di zanîngehan de sekinî û hişyarî da ku îdiaya "xetera radîkalbûnê" ya vên cihan, bi taybetî dema ku ji aliyê misilmanan ve tê bikaranîn, nîşanek e ji nêrîna cûdaxwaz û Îslamofobîk a serdest li ser polîtîkayên fermî.
Dawî:
Di dawiyê de, ew bi pejirandina îhtimala nakokiyê di navbera azadiyên dînî û mafên din ên kesane de di hin rewşên taybetî de, ji hikûmeta Danîmarkayê xwest ku prensîba xwe li ser wekheviya tevahiya misilmanan bi welatiyên din bi cih bîne û tekîd kir: "Rêzgirtina azadiyên bingehîn, pîvana rastîn a civakek demokratîk e."
