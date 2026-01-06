Xwendina helbesta xweş a(bedew) Mihemed Resûlî li li ber Rêberê Şoreşa Îslamî+ vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA - Duh Rêberê Şoreşa Îslamî ya Îranê mazûvaniya malbatên şehîdan ên çar aliyê welêt kir. Di vê merasimê de “Mihemed Resûlî” helbestvanê rêûresmê yê welatê me, helbestên xweş li ser destpêka afirandinê, jidayikbûna li Kabeyê û meqama Hezretî Elî (s.x) û şefaeta wî ya bi Fatima Zehra (S) re xwend.
Ev helbestvanê Ehlê Beytê (s.x) her wiha li ser mijara şehîd Serdar Silêmanî, fermana Hec Qasim a li ser şopandina Rêberê Şoreşa Îslamî, şerê 12 rojî û komploya dijmin a ji bo aloziyê li welat û Hêviya derketina Hezretê Sahib Zeman û vegera şehîdan li gel wî xwend.
Di berdewamiya nivîsê de fîlmê tewaw û bijarteya mersîya dirêj a vî helbestvanê dilsoz û şoreşger tê pêşkêşkirin:
Evînê Elî sermayeya vî welatî ye
Ev welat, welatê Mewla Emîrulmu’minîn e
Divê bi kerpîç-kerpîçê vê malê dil bigirî
Divê bi ev alayê bi dilsoziyê girê bidî
Man û bimayên wan e ku jiyana xwe li pêşî dayin
Wekî serdarî ku bû leşkerê welatê
Dawî ev alay jî bû kefenê wî
Hîn jî ji xwîna paqijê te ditirsin
Çûyî, lê hîn jî ji axa te ditirsin
.
.
Ma tu dizanî piştî te çi qewimî?
Her roj Aşûra bû, her der bûya Karbela
Baxçeya şehîdiyê dîsa vekirin
Heval bi heval piştî te firîn
Dilên bi kul û êş têkçûn, germî wan kêm nebû
Seyîd Hesen çû, Safîdîn nehat
Birînekê mezin ket ser keniya me
Ji kêfa serdaran û zanyarên me
Ev ax bi xwîna şehîdan bi rûmet bû
Komara Îslamî ya Îranê bû harem
Lê bizan em girîya matemê nekirin
Me şer dît, qametê xwe nexwarandin
Gotî em bi hev re yekdil û yekêş bin
Gotî em bi dilê xwe girê bidin vê mêrî
Çimkî kesekî wek wî ji sibehê agahdar nîne
Bi xwedê, tu mêrî ji wî zêdetir welatparêz nîne
Di vê cîhanê bêgerma û bêîradeyê de
Ew li ber zorxwazan rawestiye
Ji wî dilsoztir li vî welatê tune ye
Wisa dest ji vê mêrî hergiz bernedin
.
.
Ey gel, hûn çiya ne, bihêz bimînin
Her tiştê ku pêş hat, li kêleka hev bimînin
Ewên ku ji vê razê agahdar in, gelê
Em li kêleka hev nabînin, gelê
Ew naxwazin peymanek bimîne
Ne Îran bimîne, ne Îranî bimîne
Ew çi dixwazin? Em ji xwe re bêhêv bin
Şer li ser vê ye ku em girêdayî bin
Em bin barê zor û zordariyê neçûn
Şer, şera tarî û ronahiyê ye, gelê
Paşvekişandin ji we dûr e, gelê
Hêhat! Em bikevin di xweşbazên namehram de?
Dijmin çi dixwaze? Em li hev bikevin
Sibeha me, encama îroya me ye
Ji bilî xwe, kesekî din dilsozê me nîne
Ev alaya Îranê, ser piştê xwe bigirin
Wek jiyana xwe, di quça xwe de bigirin
Navdariya dîroka Îranê bibînin
Her ku rê winda bû, şehîdan bibînin
Ji xwîna wan me qîmetekê heye, gelê
Em dijminên hevpar hene, gelê
Kuştinê zarokan li Gazeyê li pey nêçîrê ne
Mêrdûrên bêwelat li kar in
Ewên ku roja şerê ji Îran re gotin nekirin
Tiştek ji masûmiyeta Rayan negotin
Wûsa bêdeng man, wekî mirin
Heta yek dem jî ji xemê Îran nexwarin
Îro ziman vekirin ev bêwelatan
Bila dinya bi germawanîya wan nehejîne
Bazara wan ji axa sar a gelê germ e
Sûretê wan, bêderd in li ber êşa gelê
Temamî jiyanê, guhê me van qîrînên wan bihîst
Me qapîlîsî û dilsoxtiya wan dît
Ey hevalwelat, sibehê Îranê di quça xwe de bigir
Her tiştê ku biyaniyê got, berevajî wê bike
Gelê, nav agirên şerê de rêya nefesê tune ye
Tevgera aşûbê li welatê bi qezencê kesekî nîne
.
.
/Dawiya Peyam
