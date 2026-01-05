Sûdani: Pêvajoya rakirina çekan li Iraqê bi fermana mercaitiya dînî ye / Şehîd Silêmanî bi gelê me re bû

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S) - ABNA - Mihemed Şiya’ Es-Sûdanî, Serokwezîrê Iraqê, roja Yekşemê di merasîma fermî ya salvegera şeşemîn a şehîdbûna Qasem Sûleymanî û Ebu Mehdî El-Muhendis de, li ser pêwîstiya ‘tenê di destê hikûmetê de mayîna çekan’ weke gavek ji bo xurtkirina serweriya neteweyî israr kir û pêvajoya bêçekkirinê weke ‘bi temamî Iraqî’ û li gorî emrên Meş’eya Dînî ya Bilind binav kir.”
“Li gorî malpera nûçeyan a Elsumerîye Iraqê, El-Sûdanî ragihand ku êrîşa sala 2020an ku fermandarên berxwedanê kirin hedef, ‘binpêkariyek eşkere ya serweriya Iraqê’ bûye û ragihand ku Şehîd Sûleymanî ji destpêkê heta serketina li dijî DAIŞê ligel miletê me bû.”
“Wî got: Mîsyona Hevpeymana Navneteweyî li wî welatî bi dawî hatiye û baregeha ‘Eyn Ul-Esed’ dê di çend rojên pêş de ji hikûmeta Iraqê re bê radestkirin.”
“Serokwezîrê Iraqê her weha dawiya mîsyona Neteweyên Yekgirtî weke gavek girîng di rêya xurtkirina serweriya neteweyî de pênase kir û tekez kir ku tenê di destê hikûmetê de mayîna çekan ne tehdîdek ji bo kesî ye, lê ‘parastina ji bo Iraqê û rêgirek li hemberî êrîşkeran’ e. Es-Sûdanî di dawiya axaftina xwe de hişyarî da li ser ‘planên rejîma Siyonîst’ ku aramîya herêmê dikin hedef.”
“Wî tekez kir: Dagîrkerên Siyonîst hemû hewla xwe kirin ku Iraqê bikin qada şer. Iraq, bingeha sereke ya aramîyê li herêmê û gefa herî mezin ji bo projeyên Siyonîst e.”
