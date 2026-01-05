“Hebûna çalak a ciwanan wekî sîlokek (zengilek) hişyariyê ye ji bo dijmin.”

“Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlulbeyt (a.s) – ABNA-Îro li wir aliyekî îdeolojîk yê biyan û xelet heye ku dixwaze berevajî vê rastiyê belav bike; armanca vê belavokiya îdeolojîk ew e ku nîşan bide ku ciwanê Îranî ji nirxan dûr ketiye, ji paşerojê bêhêvî ye û hestek berpirsiyariyê nakişîne ser xwe; ew vê yekê bi tundî didomînin. Ev berevajiyê rastiyê ye; tam berevajiyê rastiya ku li welatê me heye.
Nifşa ciwan a me li hemû war û meydanan heta îro bi herekete geş bûye, û înşallah di paşerojê de jî dê wisa be: Çi di parastina welat de be, çi di parastina ewlehiyê de be, çi di alîkariya ji bo eniya berxwedanê li tevahiya herêmê de be – di vê hewldana mezin û pîroz a parastina herêmên pîroz de – çi di xizmetên civakî de be, çi di pêşkeftinên zanistî de be – ku tu dinêrî, pêşkeftinên zanistî li her cihê bi rastî li ser milê ciwanan e û ew ew in ku pêşengê vê tevgerê ne – çi di hemû merasîmên olî de be, ev meşa Erebîniya Erefatê – hem mîlyonên ciwanên Îranî yên ku çûn û rêya ji Necef heta Kerbela qers kirin û hem jî mîlyonên ciwanên ku li nava welat, li bajaran, wekî Erebînî, wekî dûrketiyên ji wê derê şînbûn û rûhê nûbûnê meşiyan –
Çi li meydanên hilberîn û nûjeniyê de be ku tu nûçeyên wê li televîzyonê dibînî ku her roj ciwanên me li beşek ji beşên hilberîn û pîşesaziya welat tevgereke nû pêşkêş dikin, çi di rûbirûbûna nexweşiya belavbûyî de be, çi di tevgera alîkariya xêrxwaz de be, çi di cîhada çandî de be, çi di alîkariya ji ber bûyerên xwezayî, lêhî û erdhej û yên wekî wan de be; li her derê ku tu binêrî, hebûna ciwanan bi awayekî berçav dibînî. Ev ciwan nikare bêhêvî be, ev ciwan nikare ji nirxan dûr bikeve, ev ciwan hêzek bêhewdî ye li nîveka eniyê, û bêguman ciwanên şoreşger û xwedî bawerî di hemû van mijaran de pêşeng bûne. Rewşa ciwanan ev e."
