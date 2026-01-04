“Girtina bi şev a endamekî Lijneya Mamosteyên Nerazî li Silêmaniyê” ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- Li gorî Kurdpress û hevpeyvînek bi birayê wî, Dana Mehmûd, hûrguliyên girtinê wiha ne:
- Girtina Bê Fermana Dadê: Şeva borî, hêzeke ewlekarî bêyî fermana dadwerî û bêyî agahdariya berê êrîş biriye mala Dilşad Mîranî û ew girtiye.
- Nebûna Rewşa Hiqûqî: Malbata wî îdîa dikin ku ti doza qanûnî an kesane li dijî wî nîne, û sedema girtina wî ne diyar e. Ew difikirin ku dibe ku girtin bi protesto û daxuyaniyên wî yên li ser mafên welatiyan ve girêdayî be.
Bersîva Wezareta Ewlekariyê û “Koalîsyona 19”
- Bangewaziya Koalîsyona 19: Şebekeya “Koalîsyona 19” bi daxuyaniyekê xemgîniya xwe ji ber êrîşa ser mala Mîranî û girtina wî ya bê îdiayeke aşkere nîşan da. Wan ji Komîteya Ewlekariya Silêmaniyê xwest ku ravekirineke zelal li ser sedema vê girtinê bide.
- Daxwaza Hevpar: Koalîsyona 19 diyar kir ku Dilşad Mîranî û bi hezaran kesên din ên ku mûçeyên xwe ji hikûmetê digirin, daxwazeke hevpar ji Hikûmeta Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê heye: daxwaza tezmînkirina mûçeyên wan ên paşketî dikin, ku Mîranî gotibû zêdetirî 46 mehan paşketî ne. Wan pirsî ka bersîva daxwazkirina mafên welatiyan divê êrîşkirina ser mala wan û hepskirina wan be.
Konteksta Protestoyan
- Sedema Girtinê: Girtin piştî wê hat ku Mîranî di vîdyoyekê de ku roja Şemiyê hat weşandin, bang li dayîna mûçeyên paşketî yên karmend û mamosteyan kir.
- Hejandina Protestoyê: Her wiha wî ragihandibû ku roja Yekşemê 4ê Çileya 2026an, wê grev û boykotek giştî li seranserê Herêma Kurdistanê bê lidarxistin.
- Pêşî jî Hatibû Girtin: Dilşad Mîranî çalakvanekî naskirî yê Silêmaniyê ye û berê jî, di dawiya Hezîrana 2025an de, ji aliyê hêzên ewlekariya Silêmaniyê ve hatibû girtin, lê piştî du rojan serbest hatibû berdan.
Ev nûçe rewşeke cidî ya siyasî û civakî ya li Herêma Kurdistanê nîşan dide, bi taybetî di navbera çalakvanên mamosteyan û dezgehên ewlekariyê de.
