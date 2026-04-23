Jinên Awistiryayî dixwazin mafê lixwekirina hicabê bi dest bixin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X)- ABNA –Civaka Îslamî ya Awistiryayê li Viyanayê konferansek hiqûqî ya pispor li dar xist, ku girîngiya parastina mafên bingehîn û azadiyên olî nîşan dide.
Di konferansê de, axaftvanan li ser guhertinên pêşniyarkirî yên Qanûna Perwerdehiyê, bi taybetî guhertinên derbarê "qedexeya hicabê" ji bo keçên heta çardeh salî, axivîn.
Konferansê bandorên hiqûqî û destûrî yên van qanûnan û pirsên li ser hevsengiya di navbera qanûnên giştî û mafên bingehîn de nirxandin.
Înîsiyatîf girîngiya diyaloga zanistî û hiqûqî di çareserkirina pirsgirêkên hesas de, misogerkirina çareseriyên hevseng ên ku rêz li nirxên destûrî digirin û cihêrengiya civakî li ber çavan digirin, tekez dike.
Di konferansê de, Profesor Markus Faschke bi berfirehî li ser aliyên destûrî û bandorên potansiyel ên guhertinên pêşniyarkirî yên Qanûna Perwerdehiyê axivî. Di axaftina xwe de, wî analîzek berfireh a encamên sînordarkirinên li ser hin mafên bingehîn pêşkêş kir, ku rê da beşdaran ku têgihîştinek kûrtir a bandorên vê pirsgirêkê bi dest bixin.
Sempozyûmê di atmosferek bêalîbûn û rêzgirtinê de cîhek ji bo nîqaşê di navbera pispor û beşdaran de peyda kir, û li ser ka meriv çawa van pirsgirêkan di çarçoveyek hiqûqî ya saxlem de çareser bike, nêrînên xwe parve kirin.
Ev cure çalakî girîngiya diyalogeke sazûmanî û li ser bingeha zanînê nîşan dide, bêyî alozî an nêzîkatiyên nezanistî.
Civaka Îslamî ya Awistiryayê tekez li ser pabendbûna xwe ya berdewam a parastina mafên bingehîn kir, û li ser çend prensîbên bingehîn, di nav de azadiya olî, wekhevî, mafên dêûbavan, bêalîbûna dewletê û berjewendiyên çêtirîn ên zarokan, sekinî.
Konferans mînakek diyaloga hiqûqî ya berpirsiyar li ser mijarên hesas e ku analîza zanistî bi parastina mafên bingehîn re dike yek, bi vî rengî beşdarî hevsengiya di navbera qanûndanîn û nirxên destûrî de di civaka Awistiryayê de dibe.
Di konferansekê de li Viyanayê, paytexta Awistiryayê, axaftvanan pîvanên qanûnek nû ya qedexekirina hicabê ji bo keçên ciwan ên Misilman nirxandin.
