“Ayetullah Remezanî:Îradeya neteweyan di hemberî sîstema desthilatdariya cîhanî de girîng e.Herwiha wî got ku Pasdarên Şoreşê ‘Kewserê Îslamî’ne

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x) êvara Çarşemê, 2'ê Avrêla 2025'an, di civîna şevî ya gelê Reştê de ku li Meydana Şehîdên Zehabê ya vî bajarî hatibû lidarxistin, bi destnîşankirina dirûşa navendî ya Şoreşa Îslamî got: ‘Çil û heft sal e ku dirûşa me ‘Serxwebûn, Azadî, Komara Îslamî’ ye û miletê Îranê ji bo pêkanîna vê serxwebûnê lêçûnên pir zêde daye.’
Wî zêde kir: ‘Di cîhana Îslamê de, tenê welatê ku karîbû bigihîje vê asta serxwebûnê, Komara Îslamî ya Îranê ye. Imam Xumeynî (r.h.) bi rêbertiya xwe di sala 1979'an de Pasdarên Şoreşa Îslamî damezrand û di sala 1983'an de jî fermana avakirina hêzên bejayî, deryayî û asmanî ji bo hemberî gendeliyan da.’
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclîsa Pîşeyên Lideriyê de, bi tekezkirina felsefeya hebûna Pasdarên Şoreşê, got: ‘Parastina têgehên Şoreşê, bi taybetî hemberî gendeliyan, di rastiyê de koka erkê Pasdaran e. Îmamê Rahil(r.h.) gotibû: ‘Divê her kes pasdarê Îslamê be.’ Şîroveya nazik a wî li ser Pasdaran ev bû: ‘Pasdarên Şoreşê Kewserê Şoreşa Îslamî ne’, ango yek ji geşedanên mezin ên Şoreşê.’
Ayetullah Remezanî wiha domand: ‘Îro miletê Îranê gihîştiye pileya ku pasdarê wê dirûşên ji hişmendiyê derketine ye; ango serxwebûn, azadî, komarî, hebûna gel û demokrasiya olî ya li ser bingehê nirxên îlahî, mirovî û tewhîdî.’
Wî bi destnîşankirina rola her du Îmamên Şoreşê di hişyariya ramanî ya miletê Îranê de eşkere kir: Îmam Xumeynî (r.h.) û Imamê Şehîdê me, civakê ji aliyê ramanî ve vejandin û me fêm kir ku em li kûya cîhanê ne. Ewan me danîn ser rêça rast a dîrokê, ango hemberî pergala stemkariya cîhanî.’
Ayetullah Remezanî bi gotina ku cîhan li du beşên ‘stemandî’ û ‘stêrandî’ hatiye dabeş kirin, wiha pê de çû: Îmamê Rahil (r.h.) tekez dikir ku ev dabeşkirin divê ji holê rabe; ne divê stemkar be û ne jî stemxwer. Divê koletî, nijadperestî û xizaniya bi zorê li mirovahiyê qebûl nekin, divê ji bo rizgarkirina mirovan hewl bidin.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) wiha domand: "Îrana Îslamî îro bûye nimûne ji bo neteweyên din. Hebûna bi milyonan mirovan li welatên cuda, wek Amerîka, Ewropa, Pakistan û herêmên din, di bin bandora vê nimûneyê û xwîna şehîdên berxwedanê de pêk hatiye."
Ayetullah Remezanî tekez kir: "Ev iradeya gel roj bi roj bihêztir dibe. Eynî ev irade ye ku piştgirê hêzên leşkerî, ewlehî û berpirsên welat e û Îranê kiriye yek ji hêzdartirîn pergalên siyasî yên cîhanê."
Wî bi destnîşankirina cihê Rêberiyê di pergala Îslamî de got: "Îro divê em xwe bi fermanên Rêberê Mezin ê Şoreşê, Hazretê Ayetullah Seyîd Mucteba Xamene'î, ve bispêrin; Rêberekî ku xwediyê şertên zanistî, exlaqî û têgihiştineke kûr a siyasî û çandî ye."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) bi destnîşankirina sozên îlahî yên li ser paşeroja cîhanê wiha pê de çû: "Ew bûyera mezin ku mirovahî li bendê ye, rizgariya bindestên cîhanê ye. Îmam Xumeynî (r.h.) jî zayîna Imamê Zeman (e.c.) ji hemû bindestên cîhanê pîroz dikir, ne tenê ji şiîyan."
Wî bi destnîşankirina dîroka mêtingerî û koletiyê eşkere kir: "Serdema koletî û şêlava neteweyan bi dawî bûye û divê êdî destûr neyê dayîn ku dewlemendiya neteweyan were talankirin an jî nijadperestî serwer be."
Ayetullah Remezanî bi tekezkirina qedr û qîmeta mirovî got: "Tiştê ku her du Îmamên Şoreşê hînî me kirin, bidestxistina qedr û qîmeta xwezayî û exlaqî ji bo hemû mirovan e."
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclîsa Pîşeyên(pisporan)Lideriyê de, di beşeke din ya axaftina xwe de cihê gelê Gîlanê destnîşan kir û wiha pê de çû: "Gelê vê parêzgehê her dem li qadên cuda pêşeng bûye; ji têkoşînên Mîrzayê Kuçik Xan bigire heta mezinên erfanê yên wek Ayetullah Behcet."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) vê hebûna gelî wek nîşana gihîştina civakî bi nav kir û got: "Ev gihîştin, serkeftina dawî ya eniya rastiyê pêk tîne."
Wî bi destnîşankirina hînkirinên Pêxemberê Mezin (s.x.a) got: "Peyrewên Îslamê divê li hemberî kufr û durûtî rabin û di heman demê de li hemberî hev dilovan bin; ev yekgirtin û yekîtî, hêza ummeta Îslamê ye."
Ayetullah Remezanî bi rexnegirî ji hin welatên Îslamî re got: "Eger welatên misilman yekbûyî bûna, îro em ê li cîhana Îslamê şahidê hêzeke mezin a aborî, zanistî û çandî bûna û tu pergala stemkariyê wê cesareta têketina van welatan nedaya."
Wî zêde kir: "Mixabin hin welatan dewlemendiya gelê xwe dan destê dijminan, lê ev rewş domdar namîne û divê netewe hişyar bibin."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) tekez kir: "Pêkanîna iradeya neteweyan, beşek ji kevneşopiyên îlahî ye ji bo afirandina guherîna mezin a cîhanî û belavkirina dadmendiyê, zanistê, manewiyat û qedr û qîmeta mirovî. Ev soza îlahî nepêkveber e."
Endamê Meclîsa Pîşeyên Lideriyê,(pisporan) di dawiyê de, bi destnîşankirina ayetên Quranê û gotinên Emîrul Mu'minîn (s.x) li ser sebatê, bihêzkirina baweriyê û tewekkula Xwedê tekez kir û got: "Bêguman yarî ji aliyê Xwedê ve ye û serkeftina dawî ya eniya rastiyê ye."
